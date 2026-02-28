Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında deplasmanda Kasımpaşa’yı 3-0 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Sahadan üç puanla ayrılan Karadeniz temsilcisi, puanını 27’ye yükselterek 10. sıraya çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 24'üncü haftasında ÇAYKUR Rizespor, sahasına konuk olduğu Kasımpaşa'ya karşı 3-0'lık skorla 3 puanı aldı. Konuk ekip, gollerini 25'inci dakikada Halil Dervişoğlu, 56'ncı dakikada Valentin Mihaila ve 80'inci dakikada Adedire Mebude ile buldu. Bu skorla beraber puanını 27'ye çıkartan Karadeniz ekibi, maç fazlasıyla puan tablosunda 10'uncu sıraya yükseldi.

Ev sahibi Kasımpaşa ise, geçen haftaki Fenerbahçe beraberliğinin ardından aldığı mağlubiyet ile 16'ncı sırada kaldı.

Çaykur Rizespor, 3-0'lık skorla Kasımpaşa karşısında galip geldi

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Mustafa Savranlar, Mert Bulut

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Becao, Arous, Frimpong, Baldursson, İrfan Can Kahveci (Kubilay Kanatsızkuş dk. 82), Allevinah (Eyüp Aydın dk. 46), Diabate, Benedyczak (Ali Yavuz Kol dk. 70), Cenk Tosun (Gueye dk. 70)

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat Pala, Samet Akaydin (Mocsi dk. 85), Sagnan, Hojer, Taylan Antalyalı (Papanikolaou dk. 62), Mebude (Augusto dk. 85), Olawoyin, Laçi, Mihaila (Zeqiri dk. 72), Halil Dervişoğlu (Sowe dk. 72)

Teknik Direktör: Recep Uçar

Goller: Halil Dervişoğlu (dk. 25), Mihaila (dk. 56), Mebude (dk. 80) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Halil Dervişoğlu, Mihaila (Çaykur Rizespor)

Haberle İlgili Daha Fazlası