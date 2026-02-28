Bölgedeki saldırıların ardından bazı önde gelen petrol ve ticaret şirketlerinin Hürmüz Boğazı’ndaki yakıt sevkiyatlarını geçici olarak askıya aldığı iddia edildi.

ABD–İran geriliminin tırmanması enerji piyasalarını da doğrudan etkiledi.

Reuters’a konuşan büyük bir ticaret şirketinin üst düzey yöneticisi, "Gemilerimiz birkaç gün boyunca yerinde kalacak" ifadelerini kullandı.

Arap Yarımadası ile İran arasında uzanan Hürmüz Boğazı üzerinden günlük yaklaşık 20 milyon varil ham petrol ve petrol ürünü taşınıyor. Küresel petrol arzının yaklaşık beşte birinin geçtiği bu stratejik su yolunda yaşanacak herhangi bir aksama, fiyatlarda sert dalgalanmalara yol açabilecek kritik bir gelişme.

Uzmanlara göre, sevkiyatların uzun süreli durması halinde petrol fiyatlarında hızlı yükseliş, navlun ve sigorta maliyetlerinde artış ve küresel enflasyon baskısında yeni bir dalga görülebilir.

ABD KONGRESİ’NDE GENİŞ DESTEK

Beyaz Saray muhabirlerinin aktardığına göre, yönetim Kongre liderliğini gece boyunca yaşanan gelişmeler hakkında bilgilendirdi. Temsilciler Meclisi ve Senato’daki Demokrat ve Cumhuriyetçi liderlerden oluşan "sekizli çete"ye brifing verildiği belirtildi.

Dışişleri Bakanı ve aynı zamanda Ulusal Güvenlik Danışmanı olan Marco Rubio’nun geçtiğimiz günlerde Kongre üyelerine İran konusunda kapsamlı bir brifing verdiği de hatırlatıldı.

