Vodafone Sultanlar Ligi'nin 24'üncü haftasında Beşiktaş ile Galatasaray Daikin arasında derbi büyük bir heyecana sahne oldu. Sarı-kırmızılılar, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda 5 set süren karşılaşmada rakibini 3-2 mağlup etti.

Beşiktaş ile Galatasaray Daikin, Vodafone Sultanlar Ligi 24'üncü hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı ekip; 15-25, 25-22, 22-25, 25-23 ve 8-15'lik setlerle derbide gülen taraf oldu.

Galatasaray, setlerde 1-0 öne geçti. Beşiktaş, durumu 1-1'e getirdi. 2-1 öne geçen taraf sarı-kırmızılılar olurken; Beşiktaş, yine beraberliği buldu. Galatasaray, karar setini de kazandı ve sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Galatasaray, 17'nci galibiyetini elde etti. Siyah-beyazlılar ise 16'ncı defa mağlup oldu.

Beşiktaş: 2 - Galatasaray Daikin: 3

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Ramazan Çevik, Mehmet Topal

Beşiktaş: Leyva, Zeynep Sude Demirel, Szczurowska, Kurilo, Ceren Nur Domaç, Buket Gülübay (Buse Sonsırma Kayacan, Merve Tanıl, Adelusi, İdil Naz Başcan, Meliushkyna, Zeynep Üzen)

Galatasaray Daikin: YuanYuan, Carutasu, Sylla, Ayçin Akyol, Bongaerts, İlkin Aydın (Eylül Akarçeşme Yatgın, Grobelna, Yasemin Güveli, Naz Aydemir Akyol)

Setler: 15-25, 25-22, 22-25, 25-23, 8-15

Süre: 122 dakika (23, 27, 27, 31, 14)

