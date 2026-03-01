Süper Lig'de Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan Ederson ve Oosterwolde antrenmana çıktı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre takımın Antalya'da konakladığı otelde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel uygulamalarla noktalandı.

EDERSON VE OOSTERWOLDE İDMANA ÇIKTI

Fenerbahçe'nin Nottingham ile oynadığı ilk maçta sakatlanan Ederson ve Oosterwolde, antrenmanda yer aldı.

Antrenmanı başkan Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti.

Antalyaspor ile Fenerbahçe arasında yarın Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.





