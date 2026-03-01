A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu’ndaki üçüncü karşılaşmasında deplasmanda Sırbistan’ı 82-78 yendiği maça Tarık Biberovic damgasını vurdu.

FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde A Millî Basketbol Takımımız, Belgrad’da yenilgisiz Sırbistan’ı 82-78 mağlup ederek çok büyük avantaj sağladı. Koç Ergin Ataman başarıyı “tarihî” olarak görürken işlerinin daha bitmediğini ve yarın İstanbul’da oynanacak maçı da kazanmaları gerektiğini söyledi.

DRAM DOLU MAÇ

Sırbistan basını ise kritik üçlüklere imza atan Tarık Biberovic’i ‘kahraman’ olarak görüp “Kartallar ölümden döndü, ancak yetmedi: Sırbistan dram dolu maçta kaybetti. Rakip, zor şutları sokan Tarık, pota altındaki gücü sağlayan Ömer ve Sertaç, dripling için Cedi Osman gibi oyunculara sahipti” yorumunu yaptı.

Novosti gazetesi “Sırbistan Türkiye’ye trajik şekilde yenilirken Biberovic dramın sonucunu belirledi” ifadesine yer verdi.

