Mıstaçoğlu Holding, yerli telefon üretiminde 1 milyonu geçti. Tuzla fabrikasında her 14 saniyede bir telefon üretiliyor, 400 milyon dolarlık üretimle Türkiye’yi teknoloji üssü yapma hedefi güçleniyor.

ÖMER TEMÜR- Türkiye’nin teknoloji üretiminin önemli oyuncularından Mıstaçoğlu Holding, yerli telefon üretiminde 1 milyon adedi aştı.

Singapur merkezli OMIX’i 2021 bünyesine katan Mıstaçoğlu Holding iştiraki AGM Teknoloji ile Tuzla’da Çinli Oppo markalı telefonları Üretiyor.

Tuzla'da her 14 saniyede bir telefon üretiyor

Her 14 saniyede bir akıllı telefon üretme kapasitesine sahip fabrikada bugüne kadar 400 milyon dolar değerinde üretim gerçekleştirildi.

Mıstaçoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Mıstaçoğlu; yalnızca Türkiye’de değil, Kırgızistan’daki yatırımları ve Çin ile geliştirdikleri üretim iş birlikleriyle de bölgede güçlü bir oyuncu konumuna ulaştıklarını belirterek, “Çin ile geliştirdiğimiz üretim modelleri ve Orta Asya’daki yatırımlarımız ile Türkiye’yi teknoloji üssü hâline getirme hedefiyle ilerliyoruz” dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası