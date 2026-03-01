Tuzla'da her 14 saniyede bir telefon üretiyor
Mıstaçoğlu Holding, yerli telefon üretiminde 1 milyonu geçti. Tuzla fabrikasında her 14 saniyede bir telefon üretiliyor, 400 milyon dolarlık üretimle Türkiye’yi teknoloji üssü yapma hedefi güçleniyor.
Türkiye'nin teknoloji üreticilerinden Mıstaçoğlu Holding, yerli telefon üretiminde 1 milyon adedi aşarak önemli bir başarıya imza attı.
- Mıstaçoğlu Holding, iştiraki AGM Teknoloji aracılığıyla Tuzla'da Çinli Oppo markalı telefonları üretiyor.
- Holding, yerli telefon üretiminde 1 milyon adedi geçti.
- Fabrikada bugüne kadar 400 milyon dolar değerinde üretim yapıldı ve her 14 saniyede bir akıllı telefon üretilebiliyor.
- Mıstaçoğlu Holding, Çin ile üretim iş birlikleri ve Orta Asya'daki yatırımlarıyla Türkiye'yi teknoloji üssü haline getirmeyi hedefliyor.
ÖMER TEMÜR- Türkiye’nin teknoloji üretiminin önemli oyuncularından Mıstaçoğlu Holding, yerli telefon üretiminde 1 milyon adedi aştı.
Singapur merkezli OMIX’i 2021 bünyesine katan Mıstaçoğlu Holding iştiraki AGM Teknoloji ile Tuzla’da Çinli Oppo markalı telefonları Üretiyor.
Her 14 saniyede bir akıllı telefon üretme kapasitesine sahip fabrikada bugüne kadar 400 milyon dolar değerinde üretim gerçekleştirildi.
Mıstaçoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Mıstaçoğlu; yalnızca Türkiye’de değil, Kırgızistan’daki yatırımları ve Çin ile geliştirdikleri üretim iş birlikleriyle de bölgede güçlü bir oyuncu konumuna ulaştıklarını belirterek, “Çin ile geliştirdiğimiz üretim modelleri ve Orta Asya’daki yatırımlarımız ile Türkiye’yi teknoloji üssü hâline getirme hedefiyle ilerliyoruz” dedi.