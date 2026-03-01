Ankara, sınır güvenliğini 7/24 sağlarken diplomasi trafiğini hızlandırdı. Fidan, bölgedeki gerginliğin sona ermesi için 10 ülke ile temas kurdu. Öncelik ateşkes, vatandaş güvenliği ve barışçıl çözüm.

HABER MERKEZİ- Ankara, bölgedeki gelişmeleri saniye saniye takip ediyor. Muhtemel bir saldırıya karşı hava savunma sistemleri aktif edilirken sınırda kuş uçurtulmuyor.

Türkiye’nin bir NATO ülkesi olması dolayısıyla İran’ın Adana’daki İncirlik Üssüne yönelik bir saldırıda bulunma ihtimali de çok düşük dahi olsa göz ardı edilmiyor.

Diplomatik kaynaklar, Türkiye’nin bu çatışmada herhangi bir ülkenin tarafında olmadığını vurgulayarak “Kalıcı barışı, huzuru ve istikrarı destekliyoruz. Hiçbir ülkeye saldırılar için destek verilmedi.

Türkiye’nin üç önceliği var. Birincisi, ateşkesin sağlanması, sivil kayıpların minimize edilmesi ve diplomasiye yeniden kapı aralanması... İkincisi, sınır ve ülke güvenliği... Bunun için 7/24 esasına göre tedbirler alındı. Üçüncüsü, saldırıların yapıldığı ülkelerde bulunan Türk vatandaşlarımızın can güvenliği” diyor.

BAKAN FİDAN’DAN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, savaşın yatışması için diplomasisini artırdı. Fidan, gerginliğin bir an önce sona erdirilmesi için İran, Irak, BAE, Suudi Arabistan, Katar, Suriye, Mısır, İspanya, Macaristan ve Endonezyalı mevkidaşları ile telefon görüşmeleri yaptı.

Bakan Fidan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile de bölgedeki tırmanmayı değerlendirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada “Uluslararası hukuka aykırı ve masum sivillerin hayatını tehdit eden her türlü eylemden derin kaygı duyuyoruz. Şiddetin tırmanmasına sebep olabilecek kışkırtmaları kınıyoruz. Tarafları saldırılara bir an önce son vermeye davet ediyoruz. Bölgemizdeki meselelerin barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini bir kere daha vurguluyoruz” denildi.

CUMHURBAŞKANLIĞI İDDİALARI YALANLADI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), “Türkiye’nin İran’a yönelik son saldırılara destek verdiği” iddialarının tamamen asılsız olduğunu bildirdi. DMM, sosyal medyada “Türkiye hava sahası kullanıldı” yönündeki paylaşımların kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon niteliği taşıdığını belirtti.

ANKA’NIN İNCİRLİK YAYININA SORUŞTURMA

ABD ve İsrail’in İran’a başlattığı saldırının ardından gözler bölgedeki Amerikan üslerine çevrildi. İran bazı ülkelerdeki ABD üslerine saldırı düzenledi. Bu arada, ANKA Haber Ajansı Adana’daki NATO’ya ait 10’uncu Ana Jet Üs Komutanlığı görüntülerini canlı olarak dünya ile paylaştı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı da, 1 saat 14 dakika yayın yapan ANKA’ye yönelik resen soruşturma başlattı.

