TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin, "Türkiye olarak bu bölgede daha fazla savaş istemiyoruz. Bu savaşın kazananı olmayacaktır. Bu savaş, masa üstünde yapıldığı planlarda durduğu gibi durmayacaktır. Bu alınan saldırı kararının mutlaka geri alınmasını ve barış masasına dönülmesini ümit ve temenni ediyoruz." dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş, İstanbul Bağcılar'daki Kadir Topbaş Halk Sarayı'nda bu yıl 68'incisi düzenlenen ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Geleneksel İftar Programı'nda konuşma yaptı.

"VİCDANININ RAZI OLMAYACAĞI BİR DURUM"

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına değinen Kurtulmuş, "Bugün İsrail ve Amerikan kuvvetlerinin, egemen bir devlet olan İran'a karşı başlatmış olduğu hava saldırıları, aynı şekilde kural bazlı sistemin ortadan kalktığını bir kez daha gözümüze soka soka ilan eden bir yaklaşımdır. Böyle bir şey olamaz. Dünyada en fazla nükleer silaha sahip olanlar, 'nükleer silah var' diye bir ülkeye karşı savaş ilan ediyorlar. Dünyada en fazla insan hakları ihlalleri yapan İsrail, herhangi bir ülkeye karşı 'insan hakları ihlalleri yapıyor' diye savaş açabiliyor. Aynı şekilde dünyanın en çok silahına sahip olan ülkeler, başka ülkeleri 'silahlanıyor' diye tedip etmeye kalkıyor. Bu kabul edilemez, anlaşılamaz ve asla insanlık vicdanının razı olmayacağı bir durumdur." diye konuştu.

"FEVKALADE TEHLİKELİ BİR ADIM"

TBMM Başkanı Kurtulmuş, konuşmasında şunları kaydetti:

"Yeterince savaşın olduğu bölgemizde yeni bir savaşın çıkması, bölge halklarının hiçbirinin lehine ve menfaatine değildir. Bunun için Türkiye olarak başından itibaren, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere her vesileyle İran-Amerika-İsrail arasındaki bu meselenin, özellikle İran-Amerika arasındaki meselenin müzakere yoluyla çözülmesinden başka bir yol olmadığını ifade ettik. Hem de müzakerelerin devam ettiği, önümüzdeki günlerde de devam edeceğinin ilan edildiği bir süreçte böylesine bir saldırının başlatılması asla doğru değildir, kabul edilemez. Dünya barışına asla katkı sunmayacağı gibi dünyada yeni çatışmaların, yeni kırılmaların da kapısını açacak fevkalade tehlikeli bir adımdır."

"TÜRKİYE OLARAK BU BÖLGEDE DAHA FAZLA SAVAŞ İSTEMİYORUZ"

Kurtulmuş, "Türkiye olarak diyoruz ki ülkeler arasında çok farklı kanaatler olabilir, ülkelerin çıkarları taban tabana zıt da olabilir ancak savaştan çok daha kolay olan yol, barış masasında müzakere etmektir. Müzakereyle ülkeler arasındaki çatışma sonlandırılabilir ve belli bir noktaya gelinebilir. Türkiye olarak bu bölgede daha fazla savaş istemiyoruz. Bu savaşın kazananı olmayacaktır. Bu savaş, masa üstünde yapıldığı planlarda durduğu gibi durmayacaktır. Bu alınan saldırı kararının mutlaka geri alınmasını ve barış masasına dönülmesini ümit ve temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

