Kocaeli’de yatalak annesine yemek hazırlarken mutfakta kanlar içinde bulunan 63 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Boğazında kesik tespit edilen kadının ölümünün cinayet olabileceği değerlendirilirken, soruşturmayı cinayet büro ekipleri devraldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Çağlayan Sokak'ta meydana geldi.

YARDIM ÇIĞLIĞINA KOŞTULAR

Edinilen bilgiye göre, birkaç yıl önce boşanan ve yatalak annesine bakan 63 yaşındaki Gül Dağ, mutfakta yemek hazırladığı sırada yere yığıldı. Sesler üzerine Dağ'ın annesi, bağırarak yardım istedi. Yardım çığlığı üzerine komşular olay yerine geldi.

KANLAR İÇİNDE BULUNDU

Kadını kanlar içinde gören komşular 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine adrese ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gül Dağ'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

ÖLÜMÜNDE CİNAYET ŞÜPHESİ

Boğazında kesik olduğu belirlenen kadına otopsi yapıldı. Yapılan otopsi sonrasında olayın cinayet olabileceği değerlendirilerek dosya il cinayet büro ekipleri tarafından devralındı.

