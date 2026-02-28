Erzurumspor, Vanspor'u ikinci yarıda devirdi: Seri 11 maça çıktı
Erzurumspor Futbol Kulübü, ikinci yarıda bulduğu gollerle İmaj Altyapı Vanspor Futbol Kulübü'nü deplasmanda 3-0 yenerek, TFF 1'inci Lig'de art arda 11'inci galibiyetini elde etti.
- Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri Mustafa Fettahoğlu, Martin Rodriguez ve Yakup Kırtay kaydetti.
- Bu galibiyetle Erzurumspor, ligde 11'de 11 yaparak, 60 puana yükseldi.
- Ligde peş peşe ikinci mağlubiyetini alan Vanspor FK ise 38 puanda kaldı.
Trendyol 1'inci Lig'in 28'inci haftasında lider Erzurumspor Futbol Kulübü, deplasmanda İmaj Altyapı Vanspor Futbol Kulübü'nü 3-0 mağlup etti.
Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri 52'nci dakikada Mustafa Fettahoğlu, 63'üncü dakikada Martin Rodriguez ve 88'inci Yakup Kırtay kaydetti.
Bu galibiyetle ligde 11'de 11 yapan konuk ekip, 60 puana yükseldi. Ligde peş peşe ikinci mağlubiyetini alan Vanspor FK ise 38 puanda kaldı.
Stat: Atatürk
Hakemler: Çağdaş Altay, Hüsnü Emre Çelimli, Murathan Çomoğlu
İmaj Altyap Vanspor FK: Çağlar Şahin Akbaba, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Zan Jevsenak, Naby Oulare, Sabahattin Destici (Batuhan İşçiler dk. 57), Aliou Badara Traore (Alper Emre Demirol dk. 79), Mehmet Özcan, Jefferson Junior, Santeri Hostikka, Emir Bars (Francesc Crespi Regis dk. 79), Ivan Cedric
Erzurumspor FK: Matıja Orbanic, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Yakup Kırtay, Guram Gıorbelıdze, Brandon Baıye, Mustafa Fettahoğlu (Amar Gerxhaliu dk. 90+4), Giovanni Crociata (Cheickne Sylla dk. 90+4), Sefa Akgün (Benhur Keser dk. 73), Martin Rodriguez (Adem Eren Kabak dk. 82), Eren Tozlu (Hüsamettin Yener dk. 82)
Goller: Mustafa Fettahoğlu (Dk. 52), Martin Rodriguez (Dk. 63), Yakup Kırtay (Dk. 88) (Erzurumspor FK)
Sarı kartlar: Mehmet Özcan, Santeri Hostikka (Vanspor FK), Yakup Kırtay, Mustafa Yumlu (Erzurumspor FK)