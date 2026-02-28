ABD-İran geriliminin tırmanmasıyla gözler yeniden Washington’un Orta Doğu’daki askeri varlığına çevrildi. İran'ın ABD'nin Ortadoğu'daki ve özellikle Körfez'deki askeri üslerine misilleme saldırıları yaptığı haberleri kısa sürede yayıldı. Peki ABD’nin Ortadoğu’daki üsleri nerede?

İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik operasyonlarının ardından Orta Doğu’da gerilim yeniden yükseldi. Artan tansiyonla birlikte bölgede bulunan ABD askeri üsleri, muhtemel İran misillemesinde en kritik noktalar arasında gösteriliyor. ABD, Orta Doğu’da uzun süredir geniş bir askeri üs ağıyla varlığını sürdürüyor. İşte ateş hattındaki ülkeler...

Katar, Ortadoğu'daki en büyük ABD askeri üssü El Udeyd Hava Üssü'ne ev sahipliği yapıyor. ABD Dış İlişkiler Konseyi'ne göre, 1996 yılında kurulan üs, yaklaşık 10 bin Amerikan personelini barındırıyor.

Kuveyt'te ABD'nin dört askeri üssü bulunuyor. Bunlar, ABD Merkez Ordusu'nun ileri karargahı olarak hizmet veren Arifjan Kampı; Irak sınırına yakın Ali El-Salem Hava Üssü; Irak ve Suriye'ye konuşlandırılan ABD ordusu birlikleri için bir hazırlık noktası olarak hizmet veren Buehring Kampı ve Doha Kampı.

BAHREYN

Bahreyn'deki Amerikan askeri üsleri arasında "İran kıyılarına coğrafi yakınlığı nedeniyle en hassas askeri üs" de yer alıyor. Bu üs, ABD'nin bölgedeki deniz operasyonları ve askeri varlığının ana merkezlerinden biri olarak görev yapıyor.

Bahreyn ayrıca Muharrak Havaalanı ve İsa Hava Üssü'ne de ev sahipliği yapıyor.