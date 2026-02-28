ABD'nin Orta Doğu'daki üsleri nerede? İşte ateş hattındaki ülkeler
ABD-İran geriliminin tırmanmasıyla gözler yeniden Washington’un Orta Doğu’daki askeri varlığına çevrildi. İran'ın ABD'nin Ortadoğu'daki ve özellikle Körfez'deki askeri üslerine misilleme saldırıları yaptığı haberleri kısa sürede yayıldı. Peki ABD’nin Ortadoğu’daki üsleri nerede?
İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik operasyonlarının ardından Orta Doğu’da gerilim yeniden yükseldi. Artan tansiyonla birlikte bölgede bulunan ABD askeri üsleri, muhtemel İran misillemesinde en kritik noktalar arasında gösteriliyor. ABD, Orta Doğu’da uzun süredir geniş bir askeri üs ağıyla varlığını sürdürüyor. İşte ateş hattındaki ülkeler...
ABD'NİN ORTA DOĞU'DAKİ ÜSLERİ
KATAR
Katar, Ortadoğu'daki en büyük ABD askeri üssü El Udeyd Hava Üssü'ne ev sahipliği yapıyor. ABD Dış İlişkiler Konseyi'ne göre, 1996 yılında kurulan üs, yaklaşık 10 bin Amerikan personelini barındırıyor.
KUVEYT
Kuveyt'te ABD'nin dört askeri üssü bulunuyor. Bunlar, ABD Merkez Ordusu'nun ileri karargahı olarak hizmet veren Arifjan Kampı; Irak sınırına yakın Ali El-Salem Hava Üssü; Irak ve Suriye'ye konuşlandırılan ABD ordusu birlikleri için bir hazırlık noktası olarak hizmet veren Buehring Kampı ve Doha Kampı.
BAHREYN
Bahreyn'deki Amerikan askeri üsleri arasında "İran kıyılarına coğrafi yakınlığı nedeniyle en hassas askeri üs" de yer alıyor. Bu üs, ABD'nin bölgedeki deniz operasyonları ve askeri varlığının ana merkezlerinden biri olarak görev yapıyor.
Bahreyn ayrıca Muharrak Havaalanı ve İsa Hava Üssü'ne de ev sahipliği yapıyor.
SUUDİ ARABİSTAN
Suudi Arabistan, Eskan Köyü Hava Kuvvetleri Üssü ve Prens Sultan Hava Üssü de dahil olmak üzere iki ABD askeri üssüne ev sahipliği yapıyor.
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
Birleşik Arap Emirlikleri, esas olarak keşif ve istihbarata odaklanan stratejik Ez Zafra Hava Üssü'ne ev sahipliği yapıyor. Üste Birleşik Arap Emirliği askerî personelinin dışında ABD ve Fransız askerî personeli bulunmaktadır. 2007 yılı itibarıyla üste 96 ABD Silahlı Kuvvetleri personeli bulunmaktadır.
UMMAN
Umman'da ise üç ABD askeri üssü var: Masirah Adası Hava Üssü, RAFO Thumrait Hava Üssü ve Duqm Limanı.
ÜRDÜN
Ürdün'de, ABD Hava Kuvvetleri Merkez Komutanlığı'nın 332. Hava Seferi Kanadı'na ev sahipliği yapan Azrak'taki Muvaffak Salti Hava Üssü bulunuyor. Uydu görüntülerine göre üssün birkaç MQ-9 Reaper insansız hava aracı barındırdığı bildiriliyor
Diğer kritik üsler arasında Fujairah Deniz Üssü ve ABD Donanması'nın Ortadoğu'daki en büyük limanı olan ve resmi bir askeri üs olmamasına rağmen düzenli olarak ABD uçak gemilerine ve diğer gemilere ev sahipliği yapan Dubai'nin Cebel Ali Limanı bulunuyor.