Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, İngiltere Championship'in 35. haftasında Portsmouth'u deplasmanda 1-0 mağlup etti ve lider Coventry'nin 8 puan gerisinde üçüncü sıraya yerleşti.

İngiltere Championship'in 35. haftasında Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, Portsmouth'a konuk oldu.

HULL CITY TEK GOLLE KAZANDI

Fratton Park'ta oynanan karşılaşmayı konuk ekip Hull City, 1-0'lık skorla kazandı. Hull City'ye galibiyeti getiren golü 73. dakikada Matty Crooks kaydetti.

ÜÇÜNCÜ SIRAYA YERLEŞTİ

Bu sonucun ardından Hull City, lider Coventry ile puan farkını 8'e indirerek 60 puanla üçüncü sıraya yerleşti. Portsmouth ise 39 puanla 19. sırada kaldı.

Hull City, Championship'in 36. hafta maçında Ipswich Town deplasmanına gidecek. Portsmouth, Blackburn'e konuk olacak.

