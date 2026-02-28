ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ile İran’ın bölgedeki ABD üslerini hedef almasının ardından dünyadan peş peşe açıklamalar geldi. Avrupa’dan Asya’ya, Birleşmiş Milletler’den bölge ülkelerine kadar birçok aktör, gerilimin düşürülmesi ve müzakere masasına dönülmesi çağrısında bulundu. Birleşmiş Milletler ise 'acil toplantı' kararı aldı.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından İran’ın bölgedeki ABD üslerini hedef alması, uluslararası toplumda geniş yankı uyandırdı. Çok sayıda ülke ve uluslararası kuruluş, askeri tırmanışın durdurulması çağrısı yaptı.

BM'DEN 'ACİL TOPLANTI' KARARI

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ve Tahran yönetiminin misillemeleri nedeniyle acil toplantı kararı alındığını açıkladı.

BM’den yapılan açıklamada, toplantının yerel saat ile 16.00’da gerçekleştirileceği belirtildi. İsrailli yetkililer, söz konusu toplantı kararının Fransa ve Bahreyn’in talebi doğrultusunda alındığını öne sürdü.

ÜÇ ÜLKEDEN ORTAK KINAMA

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Almanya Şansölyesi Friedrich Merz tarafından yayımlanan ortak açıklamada, İran’ın bölgedeki ülkelere yönelik saldırıları “en güçlü şekilde” kınandı. Açıklamada, Tahran yönetimine ayrım gözetmeyen askeri eylemlerden kaçınma ve müzakere yoluyla çözüm arama çağrısı yapıldı. Üç ülke ayrıca ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına katılmadıklarını vurguladı.

Öte yandan İngiltere Başbakanı Starmer, İran'a yönelik saldırılara ilişkin, "Bu saldırılarda rol oynamadık. Koordineli bölgesel savunma operasyonları doğrultusunda, halkımız ve ülkemizin çıkarlarını korumak üzere kuvvetlerimiz aktif haldedir ve uçaklarımız havadadır" dedi.

BM'DEN "ASKERİ TIRMANIŞ" UYARISI

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Orta Doğu’daki askeri tırmanışı kınayarak hem ABD ve İsrail’in güç kullanımının hem de İran’ın misillemelerinin uluslararası barışı baltaladığını belirtti. Guterres, düşmanlıkların derhal sona erdirilmemesi halinde daha geniş çaplı bir bölgesel çatışma riskinin doğabileceği uyarısında bulundu ve tarafları müzakere masasına dönmeye çağırdı.

RUSYA: ULUSLARARASI İLKELER İHLAL EDİLDİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının uluslararası hukukun temel ilkelerini ihlal ettiğini bildirdi. Açıklamada, UAEA güvencesi altındaki nükleer tesislerin bombalanmasının kabul edilemez olduğu belirtilerek, krizin siyasi ve diplomatik çözüm yoluna döndürülmesi talep edildi.

ÇİN'DEN EGEMENLİK VURGUSU

Çin Dışişleri Bakanlığı, İran’ın egemenliği, güvenliği ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti. Pekin yönetimi, tüm taraflara askeri eylemleri durdurma ve diyalog sürecini sürdürme çağrısında bulundu.

RUSYA VE ÇİN'DEN 'ACİL TOPLANTI' TALEBİ

Rusya ve Çin, İran’a yönelik saldırılar nedeniyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) acil toplantı yapılmasını talep etti.

Rusya’nın BM Daimi Temsilciliği’nden yapılan açıklamaya göre, toplantı Moskova saatiyle gece yarısı gerçekleştirilecek.

AVRUPA’DAN HUKUKA VURGU

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD ve İsrail’in tek taraflı askeri harekatına karşı olduklarını belirtirken, Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide saldırıların uluslararası hukuka aykırı olduğunu söyledi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb de operasyonların geleneksel uluslararası hukuk çerçevesi dışında gerçekleştiğini ifade etti.

ÜRDÜN'DEN DAYANIŞMA MESAJI

Ürdün, İran’ın kendi toprakları dışında BAE, Bahreyn, Katar ve Kuveyt’e yönelik saldırılarını sert ifadelerle kınadı. Amman yönetimi, hedef alınan ülkelerle tam dayanışma içinde olduğunu duyurdu.

İRLANDA: GERÇEK BİR BÖLGESEL SAVAŞ RİSKİ VAR

İrlanda Başbakanı Micheal Martin, daha geniş çaplı bir çatışma ihtimalinden derin endişe duyduklarını ifade ederek, çözümün diplomasi ve müzakere zemininde aranması gerektiğini söyledi.

BİR KINAMA DA KATAR'DAN

Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ülke topraklarının İran yapımı füzelerle hedef alınmasının, uluslararası hukuka aykırı olduğu ve bölgenin güvenlik ile istikrarını tehdit ettiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu saldırının Katar’ın ulusal egemenliğine, güvenliğine ve toprak bütünlüğüne doğrudan bir ihlal teşkil ettiği vurgulanarak bu tür eylemlerin, hiçbir gerekçeyle kabul edilemeyeceği kaydedildi.

KOLOMBİYA'DAN SALDIRILARA TEPKİ

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Dünya barışının, insanlığın ortak davası olduğunu belirten Petro, "Galiba Başkan Trump bugün hata yaptı. Barış ve yaşam, varoluşun temel taşlarıdır. Çaresiz kalan Birleşmiş Milletler derhal toplanmalı ve 'vaktin dünya barışı vakti' olduğunu ilan etmelidir. Nükleer silahlar yayılmamalı ve tamamı imha edilmelidir" ifadelerini kullandı.

ASYA-PASİFİK’TEN AÇIKLAMALAR

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, saldırıların Orta Doğu’yu felaketin eşiğine getirdiğini belirtti.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, vatandaşlarına İran’a seyahat etmemeleri çağrısında bulundu.

Endonezya ise arabuluculuk teklifinde bulunarak taraflara itidal çağrısı yaptı.

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, Japonya’nın kriz yönetim mekanizmalarını devreye aldığını açıkladı.

