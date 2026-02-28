Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrası BAE, İspanya ve Macaristan dışişleri bakanlarıyla telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde bölgedeki gerilimi düşürme ve saldırıları sona erdirme çabaları ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ve İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, görüşmelerde saldırıların sona erdirilmesine yönelik çalışmalara değinildiğini belirtti.

ABD VE İSRAİL’DEN İRAN’A SALDIRI

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken, sabah saatlerinde İsrail ve ABD ortak operasyon başlattı.

İsrail Savunma Bakanlığı, İran’a “önleyici saldırı” düzenlendiğini duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump ise “büyük bir operasyon” başlatıldığını açıkladı.

Saldırılar, başkent Tahran başta olmak üzere İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam’ı hedef aldı.

SİVİL ALARM VE MİSİLLEME

İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı ve halk sığınaklara yönlendirildi. İran ordusu ise saldırılara karşılık olarak İsrail’e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla misilleme başlattığını duyurdu.

İran’ın füze saldırıları, Bahreyn, BAE, Kuveyt, Katar ve Ürdün’deki ABD üslerini hedef aldı. Bahreyn’deki ABD donanma üssü de vuruldu.

