Türkiye'nin İran'a yönelik saldırılara destek verdiği iddiaları yalanlandı
Sosyal medyada yer alan Türkiye’nin İran’a yönelik son saldırılara destek verdiği yönündeki iddialar, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından yalanlandı.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye'nin İran'a yönelik saldırılara destek verdiği iddialarını yalanlayarak, bu tür söylemlerin asılsız ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon olduğunu belirtti.
- Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Türkiye'nin İran'a yönelik saldırılara destek verdiği iddialarını yalanladı.
- Söz konusu iddialar, asılsız ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon olarak nitelendirildi.
- Türkiye, taraf olmadığı çatışmalarda hava sahası dahil hiçbir unsurunu operasyonel amaçlarla kullandırmaz.
- Bu durum, Türkiye'nin temel dış politika ve güvenlik prensipleri arasında yer almaktadır.
- Kamuoyuna, spekülatif iddialara itibar etmeyip sadece resmi açıklamaları dikkate almaları çağrısı yapıldı.
DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada iddiaların asılsız olduğu ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon niteliği taşıdığı belirtildi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan İran’daki Türk vatandaşlarına uyarı
Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Bazı sosyal medya mecralarında yer alan ve Türkiye’nin İran’a yönelik son saldırılara destek verdiği yönündeki iddialar tamamen asılsızdır ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon niteliği taşımaktadır.
Türkiye Cumhuriyeti, tarafı olmadığı herhangi bir çatışma veya savaşta; taraflar lehine olacak şekilde hava sahası dâhil olmak üzere hava, kara ve deniz unsurlarının hiçbirini operasyonel amaçlarla kullandırmaz. Bu husus, ülkemizin temel dış politika ve güvenlik prensipleri arasında yer almaktadır.
Türkiye’nin hava, kara ve deniz sahası üzerindeki egemenlik hakları tam ve tartışmasızdır. Egemenlik alanlarımıza ilişkin tüm faaliyetler yalnızca Türkiye Cumhuriyeti’nin ulusal güvenlik değerlendirmeleri doğrultusunda ve yetkili makamların denetim ve kontrolü altında yürütülmektedir.
Kamuoyunun, spekülatif ve mesnetsiz iddialara itibar etmemesi; sadece resmi makamlarca yapılan açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur."