Dışişleri Bakanlığı, İran’daki vatandaşları için mevcut güvenlik durumunun hassasiyet arz ettiğini belirterek, vatandaşların dikkatli olmaları ve acil durumlar dışında seyahatlerini ertelemeleri çağrısı yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, İran’daki Türk vatandaşları için güvenlik uyarısı yayımladı. Bakanlık, İran’daki mevcut güvenlik durumunun hassasiyet arz ettiğini belirterek, vatandaşların dikkatli olmaları ve acil durumlar dışında seyahatlerini ertelemeleri çağrısı yaptı.

'SEYAHATLERİ ERTELEYİN"

Bakanlık, İran’daki vatandaşların güvenlikli bölgelerde kalmalarını, askeri alanlardan ve kalabalık binalardan uzak durmalarını, dışarı çıkmaktan imtina etmelerini ve acil durumlar haricinde İran’a seyahatlerini ertelemelerini tavsiye etti.

Açıklamada, Türkiye-İran kara sınır kapıları olan Esendere, Kapıköy ve Gürbulak üzerinden vatandaşların karayoluyla Türkiye’ye geçişinin mümkün olduğu bildirildi.

Bakanlık, İran’daki temsilciliklerin acil durum hattı numaralarını ve e-posta adreslerini de paylaştı:

"Tahran Büyükelçiliği: +989121302258 (embassy.tehran@mfa.gov.tr)

Tebriz Başkonsolosluğu: +989102692877 (consulate.tebriz@mfa.gov.tr)

Urmiye Başkonsolosluğu: +989102682099 (consulate.urmia@mfa.gov.tr)

Meşhed Başkonsolosluğu: +989004741707 (consulate.mashhad@mfa.gov.tr)"

Haberle İlgili Daha Fazlası