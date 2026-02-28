Dışişleri Bakanlığı'ndan İran’daki Türk vatandaşlarına uyarı
Dışişleri Bakanlığı, İran’daki vatandaşları için mevcut güvenlik durumunun hassasiyet arz ettiğini belirterek, vatandaşların dikkatli olmaları ve acil durumlar dışında seyahatlerini ertelemeleri çağrısı yaptı.
- Vatandaşlardan dikkatli olmaları, güvenlikli bölgelerde kalmaları, askeri ve kalabalık alanlardan uzak durmaları tavsiye edildi.
- Acil durumlar haricinde İran'a seyahatlerin ertelenmesi çağrısı yapıldı.
- Türkiye-İran kara sınır kapıları olan Esendere, Kapıköy ve Gürbulak üzerinden Türkiye'ye geçişin mümkün olduğu belirtildi.
- Acil durumlar için İran'daki Türk temsilciliklerinin iletişim bilgileri paylaşıldı.
Dışişleri Bakanlığı, İran’daki Türk vatandaşları için güvenlik uyarısı yayımladı. Bakanlık, İran’daki mevcut güvenlik durumunun hassasiyet arz ettiğini belirterek, vatandaşların dikkatli olmaları ve acil durumlar dışında seyahatlerini ertelemeleri çağrısı yaptı.
'SEYAHATLERİ ERTELEYİN"
Bakanlık, İran’daki vatandaşların güvenlikli bölgelerde kalmalarını, askeri alanlardan ve kalabalık binalardan uzak durmalarını, dışarı çıkmaktan imtina etmelerini ve acil durumlar haricinde İran’a seyahatlerini ertelemelerini tavsiye etti.
Açıklamada, Türkiye-İran kara sınır kapıları olan Esendere, Kapıköy ve Gürbulak üzerinden vatandaşların karayoluyla Türkiye’ye geçişinin mümkün olduğu bildirildi.
Bakanlık, İran’daki temsilciliklerin acil durum hattı numaralarını ve e-posta adreslerini de paylaştı:
"Tahran Büyükelçiliği: +989121302258 (embassy.tehran@mfa.gov.tr)
Tebriz Başkonsolosluğu: +989102692877 (consulate.tebriz@mfa.gov.tr)
Urmiye Başkonsolosluğu: +989102682099 (consulate.urmia@mfa.gov.tr)
Meşhed Başkonsolosluğu: +989004741707 (consulate.mashhad@mfa.gov.tr)"