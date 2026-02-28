İsrail ve ABD'nin sabah saatlerinden itibaren İran'ı vurmasıyla Orta Doğu karıştı. İran'a yönelik saldırılarda eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın eşi ve çocuklarının öldüğü öne sürüldü.

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırı başlattı.

İsrail Savunma Bakanlığı, İran’a “önleyici saldırı” başlattığını açıklarken, ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını duyurdu.

İsrail ve ABD, İran'ı vurdu! Mahmud Ahmedinejad'ın eşi ve çocukları öldü iddiası

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İSRAİL'DE OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İRAN'DAN KARŞI SALDIRI

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu. İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.

İran eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad

AHMEDİNEJAD'IN EŞİ VE ÇOCUKLARI ÖLDÜ İDDİASI

Öte yandan İran'a yönelik saldırılarda dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın eşi ve çocuklarının bulunduğu evin yakınlarına bomba düştüğü ve hayatlarını kaybettikleri öne sürüldü. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

