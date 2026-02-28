Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool, İngiltere Premier Lig'de ağırladığı West Ham United'ı 5-2'lik skorla mağlup etti ve bu sezon ligde ilk kez 5 gol birden attı.

İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Arne Slot yönetimindeki Liverpool, kümede kalma mücadelesi veren West Ham United'ı konuk etti.

Anfield'da oynanan müsabakayı ev sahibi Liverpool, 5-2'lik skorla kazandı ve bu sezon Premier Lig'de ilk kez 5 gol attı.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Hull City kazandı, zirveye bir adım daha yaklaştı

SON 7 MAÇTA 6 GALİBİYET

Son 7 maçta 6 galibiyet alan Liverpool'da galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Hugo Ekitike, 24. dakikada Virgil van Dijk, 43. dakikada Alexis Mac Allister, 70. dakikada Cody Mathes Gakpo ve 83. dakikada Axel Disasi (Kendi kalesine) attı. West Ham United'ın gollerini ise 49. dakikada Tomas Soucek ve 75. dakikada Taty Castellanos attı.

UNITED İLE PUANLARI EŞİTLEDİ

Bu sonuçla çıkışını sürdüren Liverpool, Preimer Lig'de puanını 48 yaptı ve aynı puanda bulunan Manchester United'ın averajla gerisinde beşinci sırada yer aldı. West Ham United ise 25 puanla 18. sırada kaldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası