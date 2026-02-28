RTÜK, bölgesel ve küresel gelişmelere ilişkin yayınlarda 6112 sayılı kanun kapsamında yayın hizmeti ilkelerine uyulması gerektiğini hatırlattı. Kurul, doğruluğu teyit edilmemiş bilgi ve görüntülerin paylaşılmaması, nefret söylemi ve şiddet içeriklerinden kaçınılmasının önemine vurgu yaptı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), bölgesel ve küresel gelişmelerle ilgili yayınlarda 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un yayın hizmeti ilkelerine uyulması gerektiğini duyurdu.

Kurul, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye ve uluslararası kamuoyunu ilgilendiren haber ve yorumların kamu düzeni, toplumsal huzur ve kamu yararı üzerindeki etkilerinin hassasiyetle takip edildiğini belirtti.

YAYINCILARA UYARILAR

RTÜK, paylaşımında şiddeti özendirici, meşrulaştırıcı veya sıradanlaştırıcı içeriklerden kaçınılması gerektiğini hatırlattı.

Paylaşımda toplumda korku, panik ve endişeye neden olabilecek doğruluğu teyit edilmemiş bilgi ve görüntülerin paylaşılmaması gerektiği belirtilirken; haber ve yorumlarda tarafsızlık, nesnellik ve ölçülülük ilkelerine riayet edilmesinin elzem olduğu vurgulandı.

Öte yandan RTÜK, 2 önemli durumdan daha bahsetti:

Nefret söylemi, ayrımcı dil ve kutuplaştırıcı ifadelerden uzak durulması.

Savaş ve çatışma içeriklerinin kamu yararı ve toplumsal sorumluluk çerçevesinde ele alınması.

Kurul, söz konusu yayın hizmetlerinin mevzuat ve sorumlu yayıncılık ilkeleri doğrultusunda yürütülmesi hususunda yayıncıların azami hassasiyet göstermesi gerektiğini vurguladı.

