İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel hakkında Burdur'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada yargı mensuplarını hedef alarak "alçak adamlar" şeklinde sarf ettiği sözler nedeniyle 'kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı.

"Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür ÖZEL hakkında 28/02/2026 tarihinde Burdur ilinde düzenlenen partisinin mitinginde yapmış olduğu konuşmasının bir bölümünde yargı mensuplarını hedef alarak "alçak adamlar" şeklinde sarf ettiği sözler nedeniyle Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Alenen Hakaret suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştır."

