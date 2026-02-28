İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından hava sahalarının kapanması nedeniyle Dubai’de mahsur kaldı. Crosetto’nun ülkesine dönemediği, Roma’daki acil güvenlik toplantısına ise video konferansla katıldığı bildirildi.

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı saldırılar sonrası oluşan kriz nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinde mahsur kaldı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Crosetto, Dubai’de bulunan ailesini almak üzere dün sivil bir uçuşla bölgeye gitti. Ancak sabah saatlerinde başlayan İran’a yönelik saldırıların ardından hava sahalarının sivil uçuşlara kapatılması nedeniyle İtalya’ya dönüş yapamadı.

TOPLANTIYA VİDEO KONFERANS İLE KATILDI

Bakan Crosetto’nun, Roma’da Başbakan Giorgia Meloni’nin Orta Doğu’daki gelişmeleri değerlendirmek üzere topladığı acil güvenlik toplantısına video konferans yoluyla katıldığı belirtildi.

Öte yandan Crosetto, Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Orta Doğu’daki gelişmelerin dikkatle takip edildiğini ve öncelikli hedefin çatışmanın daha fazla tırmanmasını önlemek olduğunu ifade etti.

MUHALEFETTEN SERT ELEŞTİRİ

Muhalefetteki 5 Yıldız Hareketi (M5S), Crosetto’nun Dubai’de mahsur kalmasını hükümete yönelik eleştiri konusu yaptı. Parti yetkilileri, hükümetin uluslararası gelişmelerden yeterince haberdar edilmediğini savunarak İtalya’nın küresel arenada etkisinin zayıfladığını öne sürdü.

Başbakan Meloni’nin gün içerisinde güvenlik ve istihbarat yetkililerinin katılımıyla bir toplantı daha yapacağı bildirildi.

