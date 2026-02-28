ABD-İsrail'in ortak saldırısına karşı İran'ın yaptığı misilleme saldırılarının ardından Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dubai kentinde patlamalar meydana geldi.

Dubai’de çok sayıda büyük patlama yaşandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Dubai’de patlamaların ardından bazı bölgelerde yangın çıktığı ve yoğun duman yükseldiği görüldü.

Dubai'nin turistik Cümeyra bölgesinde bir otelde füze saldırısının ardından yangın çıktığı görüntüler paylaşıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) yetkililer, İran’a ait yeni bir füze ve insansız hava aracı (İHA) dalgasının engellendiğini bildirirken, saldırı nedeniyle Dubai’nin Palm Jumeirah bölgesinde bir yangın çıktığını ve 4 kişinin yaralandığını açıkladı.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılar başlatmasının ardından şiddetlenen çatışmalarda Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dubai kenti İran saldırıların hedefi olmaya devam ediyor. BAE Savunma Bakanlığı, İran’a ait yeni bir füze ve insansız hava aracı (İHA) dalgasının engellendiğini açıkladı. Olay kapsamında lüks otellerin bulunduğu Palm Jumeirah bölgesinde bir binada hasar meydana geldi. BAE’li yetkililer yoğun dumanların gökyüzüne yükseldiği olaya ilişkin açıklamada, 4 kişinin yaralandığını bildirdi.

Açıklamada, olay ardından bir otelde yangın çıktığı belirtildi. Bölgeye sevk edilen acil müdahale ekiplerinin yangını kontrol altına aldığı ve olayda yaralıları hastaneye ulaştırdığı aktarıldı.

İran devlet basından Dubai’ye yönelik bir saldırı başlatıldığına yönelik bir iddia öne sürülürken, hedefin ne olduğuna ilişkin net bir bilgi paylaşılmadı. Ancak saldırının ana hedefinin BAE’deki ABD askeri varlığı olduğu düşünülüyor.

Palm Jumeirah’ın Dubai’nin simgelerinden biri olarak bilinen, yapay olarak inşa edilmiş ve lüks otelleriyle tanınan bir ada olduğu biliniyor.

