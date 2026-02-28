ABD'nin İran'a başlattığı saldırılar ve Tahran'ın misillemesi sonrası Dışişleri Bakanlığı bölgedeki Türk vatandaşlarına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık kaynakları bölgedeki vatandaşların güvenliğine yönelik tüm hazırlıkların tamamlandığını ve gelişmelerin yakından takip edildiğini aktardı.

Dışişleri Bakanlığı, İran-ABD-İsrail hattında başlayan saldırıların ardından bölgedeki Türk vatandaşlara dair açıklamada bulundu.

Bakanlık kaynakları bölgedeki gelişmelerin yakından takip edildiğinin altını çizerek, vatandaşlar için her türlü hazırlığın tamamlandığını belirtti.

İran'la olan 3 sınır kapısının açık olduğunu vurgulayan Bakanlık kaynakları, Dışişleri Konsolosluk Çağrı Merkezi'nin 7 gün 24 saat hizmet verdiğini ifade etti.

Dışişlerinden İrandaki Türk vatandaşlarına ilişkin açıklama

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

Bölgemizdeki son gelişmeler kapsamında vatandaşlarımızın güvenliğine yönelik tüm hazırlıklar tamamlanmış olup, süreç yakından takip edilmektedir.

Bölgedeki tüm Büyükelçiliklerimiz ve Başkonsolosluklarımız tam kadro görev başında olup çalışmalarını kesintisiz sürdürmektedir.

7 gün 24 saat hizmet veren Dışişleri Konsolosluk Çağrı Merkezi (00 90 312 292 29 29), vatandaşlarımızdan gelen başvuruları cevaplamakta, ihtiyaç duyulan yönlendirmeleri yapmakta ve acil durumlarda hızlı koordinasyon sağlamaktadır.

Bu aşamada bölgeye giden tüm uçuşlar iptal edilmiştir. İran’la olan üç sınır kapımız ise açık durumdadır.

Risk değerlendirmeleri belli aralıklarla güncellenmekte ve ilgili kurumlarımız ve yerel makamlarla koordinasyon halinde gerekli tedbirler devreye alınmaktadır.

Güncel duruma ilişkin duyurular dış misyonlarımız tarafından düzenli olarak paylaşılmakta olup vatandaşlarımızın bulundukları bölgelerdeki güvenlik koşullarına dair bilgilendirmelerimiz devam edecektir.

Haberle İlgili Daha Fazlası