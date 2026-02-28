İsrail Başbakanı Netanyahu, İran’a yönelik saldırıların ardından ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede masadaki kitap detayı dikkat çekti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’a yönelik saldırıların ardından ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, Netanyahu'nun telefonda konuşurken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Paylaşımın açıklamasında "Başbakan Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmede" denildi.

MASADAKİ KİTAP DİKKAT ÇEKTİ

Fotoğrafta, Netanyahu'nun önünde bulunan kitap dikkat çekti. İsrail başbakanının masasında duran kitabın Simon Berthon ve Joanna Potts imzalı 'Allies at War' (Savaştaki Müttefikler) olduğu bilgisi paylaşıldı.

BEYAZ SARAY’DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, X platformundan yaptığı açıklamada, Başkan Trump’ın ulusal güvenlik ekibiyle birlikte durumu Mar-a-Lago’dan gece boyunca takip ettiğini belirtti. Leavitt, Trump’ın Netanyahu ile telefon görüşmesini gerçekleştirdiğini ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun saldırılardan önce Kongre’nin üst düzey üyelerini bilgilendirdiğini aktardı.

Ayrıca açıklamada, ABD Kongresi’ndeki “Sekizler Grubu” üyelerinin de saldırılar öncesi bilgilendirildiği belirtildi. Bu grup, Senato ve Temsilciler Meclisi’ndeki iki partinin liderlerini, ayrıca istihbarat komitelerinin başkanlarını ve kıdemli azınlık üyelerini kapsıyor.

Leavitt, Başkan Trump ve ekibinin gün boyunca gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğini ifade etti.

