MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını değerlendirdi. Bahçeli "Uyarıyorum: Tahran'ın, İsfahan'ın, Kum'un ve Kerec'in vurulması; sonuç olarak cevabi mahiyette karşılıkların verilmesi küresel bir savaşa doğru hızla dönüşebilecektir. Savaş değil barış hakim olmalıdır." dedi.

Bahçeli "Müzakerelerin sonucunu beklemeden İran'a askeri operasyon hukuksuz ve haksızdır. Barış varken savaşmak bölgesel ve küresel sistemi dinamitlemek demektir." ifadelerine yer verdi.

"Uyarıyorum" diyerek sözlerini sürdüren Bahçeli, "Tahran’ın, İsfahan’ın, Kum’un ve Kerec’in vurulması; sonuç olarak cevabi mahiyette karşılıkların verilmesi küresel bir savaşa doğru hızla dönüşebilecektir. Savaş değil barış hakim olmalıdır.” dedi.

