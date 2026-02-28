İran basını Ali Hamaney’in gelini ve damadının saldırılarda hayatını kaybettiğini duyurdu. Ülke basını Hamaney'in hayatta ve çok iyi durumda olduğunu aktardı. İsrail basını ise Hamaney'in yerleşkesine 30 bomba atıldığını yazdı.

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken, İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar başlattı.

Karşılıklı saldırılar sürerken, İran basınında yer alan habere göre Ali Hamaney’in gelini ve damadının saldırılarda hayatını kaybetti.

İsrail'in Channel 12 televizyon kanalının haberine göre ise Hamaney'in yerleşkesine 30 bomba atıldı.

Hamaney’in yerleşkesine bomba yağdı! Gelini ve damadı saldırılarda öldü iddiası

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Kanal 12 muhabiri Amit Segal, kaynak belirtmeden, "Komplekse otuz bomba atıldı. Ali Hamaney yer altındaydı, ancak muhtemelen kendi sığınağında değildi" dedi.

NE OLDU?

İsrail Savunma Bakanlığı, İran’a “önleyici saldırı” başlattıklarını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran ile İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

Hamaney’in yerleşkesine bomba yağdı! Gelini ve damadı saldırılarda öldü iddiası

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail’de halkı sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

Hamaney’in yerleşkesine bomba yağdı! Gelini ve damadı saldırılarda öldü iddiası

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.

Haberle İlgili Daha Fazlası