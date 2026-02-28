Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de Alanyaspor'u 3 golle mağlup ettikleri müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu. Ligin zorlu ekiplerinden birine karşı kritik bir galibiyet elde ettiklerini kaydeden Buruk, "Kazanmasını bildik" dedi. Juventus maçında ortaya koydukları performansa dair öz eleştiri yapan tecrübeli teknik adam, "Ben de soyunma odasında oturup kendimi gözden geçirdim. Oyuncularımla dün de bunu paylaştık. İstemediğimiz bir tecrübeyi yaşadık." değerlendirmesini yaptı. Liverpool eşleşmesi ve Beşiktaş derbisine ilişkin konuşan Buruk, "En güçlü halimizle önce Beşiktaş, sonra Liverpool maçlarına çıkacağız" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Alanyaspor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, karşılaşma sonrası açıklamalar yaptı.

"ÇOK ZOR BİR TAKIMA KARŞI OYNADIK"

Ligin zorlu takımlarından birine karşı önemli bir galibiyet aldıklarını belirten Okan Buruk, "Çok otomatikleşmiş bir takımla oynadık. Sağ açık ve sol açık yer değiştirerek başladılar. 2 oyuncuyu Elia'yı sağda bekliyorduk, yer değiştirmeleri ve oyun içerisinde, maç başında sağ kenarda Hwang'ın içeri girişleri kafamızı karıştırdı. Alanyaspor'a karşı adam adama baskı yapmak, önde baskı yapmak istedik. Onlara topu bırakırsan arkadaki 3'lüleri oyunu iyi kuruyor. Baskı yapan takımlara karşı bu şekilde çok pozisyon ürettik. Baskı yapmayan takımlara karşı daha çok zorlanıyorlar. O baskıyı kurmak için hatalar yaptık. İlk yediğimiz golde hem sağda hem solda yanlış takipler yaptık. Çok zor bir takıma karşı oynadık. Biz 120 dakika oynayıp geldik, onlar daha dinlenmişti. Mental olarak daha fazla maç oynadıkça, bu hoşuma gidiyor. Şampiyonlar Ligi, lig, kupa... Oyuncular için zor olabiliyor. Maç başlangıcı bu anlamda iyi değildi. Devamında daha iyi olduk. Kazanmasını bildik." diye konuştu.

"ÇOK ŞÜKÜR SAKATLIKSIZ BİTİRDİK"

Fikstür konusunda zor bir dönemde olduklarını söyleyen Buruk, "Oyuncularım fedakarca ellerinden geleni yapıyorlar. Destekleyen seyircimiz vardı. Oyunda bu gücü hissettirdik. Önemli bir galibiyet oldu. Kritik bir dönemdeyiz. 120 dakikadan 3 gün sonra maç, 3 gün sonra kupa, ondan sonra lig ve ondan sonra Şampiyonlar Ligi. Çok şükür sakatlıksız bitirdik." şeklinde konuştu.

"BÖYLE OLURSA ELEŞTİRİLİRSİNİZ"

Juventus maçında ortaya konan oyuna ilişkin öz eleştiri yapan tecrübeli teknik adam, "Hepsi milli takım oyuncusu, hepsi çok değerli. Bugün de değişiklik yaptık takımda ve oyunda. Bizim için güzel geçti. Skordan bağımsız oynadığımız oyun eleştirilmeyi hak ediyordu. Bizim istemediğimiz düşünmediğimiz bir oyun, 11'e 10! O oyunu oynuyorsanız, 2 gol yiyorsanız eleştirilirsiniz. Eleştirilecek bir oyun. Teknik direktör de oyuncular da eleştirilir." dedi.

"SOYUNMA ODASINDA OTURUP KENDİMİ GÖZDEN GEÇİRDİM"

Juventus rövanşındaki kötü deneyimin kendileri için Liverpool eşleşmesi öncesi ders olacağını kaydeden Buruk, "Her maçın atmosferi farklı. Bu tür maçları devamlı oynamıyoruz. 5-2 kazandıktan sonra ikinci maça ne psikolojisiyle gideceksiniz, her zaman oynamıyorsunuz, değişik bir psikoloji oluyor. 11'e 10'dan sonra kafa karışıklığı oldu. Rakip de bizden daha iştahlıydı. Birinci golden sonra onların oyuna sarılmaları, istemeleri, bizim cevap veremememiz... Ben de soyunma odasında oturup kendimi gözden geçirdim. Oyuncularımla dün de bunu paylaştık. İstemediğimiz bir şeyi yaşadık ve tecrübe. Bu tecrübeleri de çok yaşamayalım. Bir sonraki tur için bizim adımıza ders olacak bu. Bu da Liverpool maçı." diye konuştu.

LIVERPOOL VE BEŞİKTAŞ DERBİSİ SÖZLERİ

Liverpool eşleşmesi ve Beşiktaş derbisine ilişkin konuşan tecrübeli çalıştırıcı, "Liverpool'la oynadık, çok oyuncu değişikliği olmadı. Bizim tanıdığımız bir rakip. Beşiktaş maçı cumartesi salı. Belki 4'üncü gün olsaydı daha iyi olabilirdi. Sonra Başakşehir, ardından Liverpool. Dört tane üst seviye maç oynayacağız. Kupa maçı var. Bazı oyuncuları dinlendireceğiz. En güçlü halimizle önce Beşiktaş, sonra Liverpool maçları. Bizim için ilk düşündüğümüz Beşiktaş maçı..." dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası