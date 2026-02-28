Anadolu Ajansı
Manchester City, Arsenal'i takibi bırakmadı
İngiltere Premier Lig'de Manchester City, deplasmanda Leeds United'ı 1-0 mağlup etti ve lider Arsenal'in iki puan gerisinde takibini sürdürdü.
Premier Lig'in 28. haftasında düşme hattından uzaklaşmayı hedefleyen Leeds United, şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City'yi Elland Road'da ağırladı.
Üst üste 4. galibiyetini elde ederek puanını 59 yapan Manchester City, lider Arsenal'in iki puan gerisinde takibini sürdürdü.
Galibiyet hasreti üç haftaya çıkan Leeds United ise 31 puanla 15. sırada kaldı.
