Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında yayılan "savaş başlayacağı" yönündeki iddiaların tamamen yanlış olduğunu açıkladı. Vatandaşların bu tür paylaşımlara itibar etmemesi gerektiği vurgulandı.

GÜVENLİK VE SAVUNMA SÜREÇLERİ KONTROL ALTINDA

DMM, Türkiye'nin güvenlik ve savunma süreçlerinin ilgili kurumlar koordinasyonunda etkin bir şekilde yürütüldüğünü belirtti. Kamuoyunda paniğe yol açacak herhangi bir durumun söz konusu olmadığı ifade edildi.

ASILSIZ PAYLAŞIMLARA KARŞI HUKUKİ İŞLEM

Toplumu korku ve kaosa sürüklemeye çalışan hesaplara yönelik adli süreçlerin kararlılıkla sürdüğü bildirildi. Vatandaşların yalnızca resmi açıklamaları takip etmeleri ve asılsız iddialara itibar etmemeleri önemle tavsiye edildi.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken, İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi. İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail’in İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı. Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah başta olmak üzere 24 eyalette çeşitli noktalar hedef alındı.

İran Kızılayı, saldırılarda şu ana kadar 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını bildirdi. İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde de ABD üslerini ve hedeflerine füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırılarda bulundu.

