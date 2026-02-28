Galatasaray'ın Süper Lig'de Alanyaspor'u 3 golle yendiği maçın ardından konuşan Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, takımda mutsuz olduğu yönündeki iddiayı yalanladı ve attığı golün ardından sevinmemesine açıklık getirdi.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Alanyaspor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray'da son golü atan Victor Osimhen, karşılaşmanın ardından konuştu.

"ÇOK SAYGI DUYDUĞUM BİRİ"

Maç içinde kaptanlık pazubandını İlkay Gündoğan'a vermesiyle ilgili konuşan Osimhen: "İlkay Gündoğan çok saygı duyduğum biri. Hem sakindir, hem de motivedir ve çok vizyonerdir. Kaptanlık pazubandını bana vermesi garip geldi, bize liderlik etmesi için ona iade ettim." dedi.

"GALATASARAY'DA MUTLUYUM"

Mutsuz olduğu iddialarını yalanlayan Nijeryalı yıldız, "Kimseyle problemim yok! Galatasaray'da mutluyum. Çoğu zaman golü kutluyorum. Kutlamadığım zamanlar da oluyor ama Juventus maçında bir sebebi vardı. Geldiğim günden beri Galatasaray'da herkesle çok iyiyim. Kulübümü, hocamı, taraftarlarımızı, başkanımı seviyorum." diye konuştu.

BEŞİKTAŞ DERBİSİ SÖZLERİ

Gelecek hafta Beşiktaş ile oynanacak derbi için konuşan 27 yaşındaki golcü, "Beşiktaş maçı oldukça kritik. Çok kaliteli bir takım bekliyor bizi ama bizim de çok kaliteli bir takımımız var. 3 puan için oraya çıkacağız! Önce Beşiktaş maçı, sonra Liverpool ama unutmayalım ki Alanyaspor'a karşı bir de kupa maçımız var!" ifadelerini kullandı.

"KONYASPOR MAÇI ÖNCESİ DİZ PROBLEMİ YAŞADIM"

Konyaspor maçı kadrosunda yer almamasına dair gelen soruyu cevaplayan Victor Osimhen, "Konyaspor maçından yaklaşık üç gün önce bir diz problemi yaşadım. Sağlık ekibi, önümüzde çok büyük bir maç olduğu için o maçı atlamamı tavsiye etti. Kendimi zorlamak istedim ama tabii ki bana bu tavsiyede bulundular. Dolayısıyla, sakatlıklardan uzak, daha uzun bir kariyeriniz olmasını istiyorsanız onları dinlemeniz gerekiyor." şeklinde konuştu.

"TARAFTAR EN İYİSİNİ HAK EDİYOR"

Sarı kırmızılı taraftarların kendisi için açtığı pankart hakkında da konuşan yıldız futbolcu, "Benim için sürpriz oldu. Taraftarlara minnettarım. Dürüst olmak gerekirse şunu gösterdiler ki; Galatasaray’ın forması ve arması için savaştığınızda gerçekten takdir ediliyorsunuz. Sadece ben Osimhen olduğum için değil, bence diğer oyuncular için de bu geçerli. Taraftarlar onların çabaları ve sıkı çalışmaları için de minnettar. Kendi adıma bu sevgi için minnettarım. Galatasaray’ı her zaman olduğu gibi dünyanın zirvesine taşımaya devam edeceğiz. Onlar en iyisini hak ediyor. Bu yüzden biz de takım olarak ve bireysel olarak her şeyimizi vermek zorundayız." ifadelerini kullandı.

"HAKEM HAKLIYDI HERHALDE"

Penaltı pozisyonu hakkında konuşan Osimhen, "Bir kontakt vardı. Topa sonradan mı dokundu, önceden mi dokundu bilmiyorum. Hakem haklıydı herhalde orada. Tartışmak da istemedim. Belki ben topa dokunmuşumdur belki o dokunmuştur bilmiyorum tam olarak. Önemli olan maçı kazandık." dedi.

