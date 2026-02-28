Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen AK Parti İstanbul İl Teşkilatı İftarı programında açıklamalarda bulundu. ABD ile İsrail'in İran'a yönelik son saldırısına dair konuşan Erdoğan "Komşumuz İran'a yönelik Netanyahu'nun kışkırtmalarıyla başlayan Amerika-İsrail saldırılarından derin üzüntü ve endişe duyuyoruz" dedi.

İran'a yönelik ABD-İsrail saldırılarını değerlendiren Erdoğan "Komşumuz İran'a yönelik Netanyahu'nun kışkırtmalarıyla başlayan Amerika-İsrail saldırılarından derin üzüntü ve endişe duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan "Her ne sebeple olursa olsun Körfez'deki kardeş ülkelerimize yönelik İran'ın füze ve drone saldırılarını da kabul edilemez buluyoruz" dedi.

TÜRKİYE'NİN SINIRLARI GÜVENLİ

İran'da yaşanan kriz sonrası olası bir göç tehlikesi gündemdeki yerini korurken, Erdoğan "Hudut güvenliğimiz ve hava sahamız açısından sorunumuz yok. Askerimiz, jandarmamız, polisimiz, istihbaratımız her türlü tedbiri en üst seviyede alıyor" sözleri ile net mesaj verdi.

BÖLGESEL FELAKET UYARISI

Türkiye'nin çatışmaları önlemek için tüm diplomatik yollara başvurduğunun altını çizen Erdoğan "Sağduyu ve aklıselim hakim olmaz, diplomasiye alan açılmazsa bölgemiz bir ateş çemberine sürüklenme riskiyle karşı karşıyadır" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

Ne yazık ki bir taraftan Pakistan-Afganistan, bir taraftan İran-Körfez arasındaki savaşlar unutulur gibi değil.

Türkiye olarak bu mübarek günlerde bölgemizde ve İslam dünyasında huzur, barış ve istikrarın hakim olması için çaba gösterirken, komşumuz İran’a yönelik, Netanyahu’nun kışkırtmalarıyla başlayan Amerika–İsrail saldırılarından derin bir üzüntü ve endişe duyuyoruz.

Sayın Trump ve İran Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştüm, taraflar arasındaki güven bunalımı aşılamadı.

Uzun bir süredir anlaşmazlıkların diyalog yoluyla müzakere masasında çözülmesi için çok ciddi emek verdik.

İran'ın egemenliğini açıkça ihlal etme yanında dost ve kardeş İran halkının huzuruna kasteden sabahki saldırıları esefle karşılıyoruz.

Her ne sebeple olursa olsun Körfez'deki kardeş ülkelerimize yönelik İran'ın füze ve drone saldırılarını da kabul edilemez buluyoruz.

Hem taraflar arasındaki güven bunalımı aşılmadığı hem de İsrail'in süreci zehirleme çabaları devam ettiği için istenen netice alınamadı.

Sağduyu ve aklıselim hakim olmaz, diplomasiye alan açılmazsa bölgemiz bir ateş çemberine sürüklenme riskiyle karşı karşıyadır.

Daha fazla kanın akmaması, bölgemizin daha büyük acılar yaşamaması için başta İslam dünyası olmak üzere tüm aktörlerin acilen harekete geçmesi gerekiyor.

Ülkemizin ve milletimizin güvenliğini önceleyen bir politikayla inşallah bu hassas süreci başarıyla yöneteceğiz.

Eş zamanlı olarak önce ateşkesin tesisi ardından da müzakere masasına dönülmesi için diplomatik çabalarımızı hızlandıracağız.

Hudut güvenliğimiz ve hava sahamız açısından sorunumuz yok. Askerimiz, jandarmamız, polisimiz, istihbaratımız her türlü tedbiri en üst seviyede alıyor.

Türkiye olarak ilk günden beri olduğu gibi sorunların suhuletle çözümü noktasında üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz, yapacağız.

28 ŞUBAT ZİHNİYETİNE TEPKİ

28 Şubat geride devasa bir enkaz yığını bırakmıştır. Hem ekonomik hem sosyal hem de bireysel ciddi travmalara yol açmıştır.

Yapılan hesaplamalar 28 Şubat müdahalesinin Türkiye'yi 381 milyar dolar zarara uğrattığını ortaya koyuyor.

Üniversitelerimiz, yargımız, artık vakitlerini siyasete balans ayarı yapmak için değil asli vazifelerini yerine getirmek için harcıyor.

Nesli tükenmekte olan üç-beş şuursuz çıkmış yayınladıkları bildirilerle milletimizin fertleri arasına nifak sokmaya çalışıyor.

Milletimizin 'gerici, mürteci, takunyalı, çarşaflı, sakallı' denilerek aşağılandığı, inancından dolayı tahkir edildiği günler artık geride kalmıştır.

Çocuklarımızın milli ve manevi değerleriyle erken yaşta tanışması, ruh ve medeniyet kökleriyle güçlü bağlar kurması bunların asabını bozuyor.

