NYT Trump'ı topa tuttu: İran'a saldırı pervasızca
ABD'nin İsrail ile ortak şekilde İran'a saldırı başlatmasının ardından Amerikan basınında Donald Trump'a yönelik sert eleştiriler yer aldı. ABD'nin saldırılarını 'pervasızca' olarak nitelendiren New York Times gazetesinin yayın kurulu, yayımladığı makalede "Trump'ın amaçları belirsizdir. Başarılı bir sonuç şansını en yüksek seviyeye çıkarmak için gerekli uluslararası ve ülke içi desteği toplamayı başaramamıştır. Savaşla ilgili hem ulusal hem de uluslararası hukuku hiçe saymıştır" sözlerine yer verdi.
- Makalede Trump'ın 2024 seçim kampanyasında savaşları bitirme vaadine rağmen son bir yılda 7 ülkeye saldırı emri verdiği belirtildi.
- Trump'ın Amerikan halkına ve Kongre'ye açıklama yapmadan yeni bir savaş başlattığı ifade edildi.
- Trump'ın İran'a yaklaşımının amaçsız ve pervasız olduğu, gerekli uluslararası ve ülke içi desteği toplamadığı savunuldu.
- Makalede Trump'ın nükleer programın yok edilmesi tezinin, daha önceki beyanlarıyla çelişkili olduğu vurgulandı.
- Trump'ın savaşla ilgili ulusal ve uluslararası hukuku hiçe saydığı kaydedildi.
New York Times gazetesinin yayın kurulu, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarına ilişkin yayımladığı makalede, ABD Başkanı Donald Trump'ı "pervasızca" davranmakla eleştirdi.
New York Times Yayın Kurulu, yayımladıkları "Trump'ın İran'a saldırısı pervasızca" başlıklı makale ile Trump'ın adımını eleştirdi.
Büyük savaş başladı! ABD - İsrail bir olup İran'ı vurdu, Orta Doğu yangın yeri
Makalede Trump'ın 2024 seçim kampanyasında savaşları bitirmek için söz verdiği anımsatılarak, "Son 1 yılda bunu yapmak yerine 7 ülkeye yönelik saldırı emri verdi. Askeri müdahaleye yönelik iştahı, yedikçe artıyor." ifadesine yer verildi.
Savaşa giden yolun kronolojisi! İran ile ABD-İsrail arasındaki çatışmaların tarihi
"AMAÇSIZ VE PERVASIZ SALDIRILAR"
Trump'ın İran'a saldırarak, Amerikan halkına ve Kongre'ye hiçbir açıklama yapmadan yeni bir savaş başlattığına işaret edilen açıklamada, Trump'ın saldırılarla ilgili yayımladığı videoya ilişkin, "İleri sürdüğü fikir şüpheli ve bu fikri gece yarısı video yayınlayarak savunması kabul edilemez." görüşü paylaşıldı.
Makalede, Trump’ın tezlerinden birinin İran’ın nükleer programının yok edilmesi olduğu belirtilirken, hazirandaki saldırıların ardından bunun gerçekleştiğini açıkladığı, dolayısıyla ifadelerinin birbiriyle çelişkili olduğu vurgulandı.
"Sayın Trump'ın İran'a yaklaşımı pervasızcadır. Amaçları belirsizdir. Başarılı bir sonuç şansını en yüksek seviyeye çıkarmak için gerekli uluslararası ve ülke içi desteği toplamayı başaramamıştır. Savaşla ilgili hem ulusal hem de uluslararası hukuku hiçe saymıştır." ifadeleri kullanılan makalede İran'ın bazı adımları da eleştirilerek sorumluluk sahibi bir ABD başkanının İran'a saldırı konusunda daha makul argümanlar üretebileceği kaydedildi.