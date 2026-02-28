Türkiye Gazetesi
Rams Park'ta nefes kesen an: Uğurcan Çakır'ı orta sahadan avlamak istedi...
Süper Lig'de lider Galatasaray'a konuk olan Alanyaspor'da Güney Koreli orta saha oyuncusu Ui-jo Hwang, orta sahadan harika bir şut çıkardı ancak top üst direkten döndü.
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray'ın Alanyaspor ile karşılaştığı maçta inanılmaz bir an yaşandı.
ORTA SAHADAN ŞUTU ÇEKTİ
Rams Park'ta oynanan müsabakanın ilk devresinde Alanyasporlu Ui-jo Hwang, orta sahadan Uğurcan Çakır avlamak istedi ancak direğe takıldı.
ÜST DİREĞE TAKILDI
Güney Koreli oyuncu Ui-jo Hwang, Uğurcan Çakır'ı önde gördü ve orta sahadan vuruşunu gerçekleştirdi ancak top üst direkten geri döndü.
33 yaşındaki oyuncu, direkten dönen top sonrası büyük üzüntü yaşarken takım arkadaşları şutu ve düşüncesi nedeniyle tebrik etti.
