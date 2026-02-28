Türkiye Gazetesi
Borussia Dortmund ile Bayern Münih arasında 5 gollü düello!
Almanya Bundesliga'nın 24. haftasındaki Der Klassiker'de Bayern Münih, deplasmanda karşılaştığı Borussia Dortmund'u 3-2 mağlup etti ve liderliğini devam ettirdi.
Lider Bayern Münih, Almanya Bundesliga'nın 24. haftasında derbide Borussia Dortmund ile karşı karşıya geldi.
Signal Iduna Park'ta oynanan müsabakayı Bayern, 3-2'lik skorla kazandı ve en yakın rakibi Dortmund'un 11 önünde liderliğini sürdürdü.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
Liverpool, 7 gollü maçta bir ilke imza attı
BAYERN GERİ DÖNDÜ
Bavyera ekibine galibiyeti getiren golleri 54 ve 70. dakikalarda Harry Kane ve 87. dakikada Joshua Kimmich kaydetti. Borussia Dortmund'un golleri ise 26. dakikada Nico Schlotterbeck ve 83. dakikada Daniel Svensson'dan geldi.
ZİRVEDE FARK 11
Bu skorla Bundesliga'da puanını 63 yapan Bayern Münih, 11 puan farkla zirvedeki yerini korudu. Borussia Dortmund ise 52 puanla ikinci sırada kaldı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR