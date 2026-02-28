Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, irtikap soruşturması kapsamında verdiği ifadede suçlamaları reddetti. Özcan, belediyeye gelir sağlamak amacıyla marketlere zorla reklam sözleşmesi imzalatmadığını, kurulacak vakıf için destek talep ettiğini öne sürdü.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, kamu görevinin sağladığı yetkinin kötüye kullanılarak haksız çıkar sağlanması iddiasını kapsayan irtikap suçu kapsamında operasyon düğmesine basıldı.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sabah erken saatlerde eş zamanlı operasyon düzenledi. Savcılık talimatıyla gerçekleştirilen operasyonda Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın da aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alına isimler arasında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, Mali İşler Müdürü Naim Ayhan, Bolsev Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız, Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Ekrem Serin, Belediye Meclis Üyesi Buse Özkan, Belediye Meclis Üyesi Cahit Görüş, İmar Müdürü Sinan Pekcan, İmar çalışanı Yasin Bargaç, İtfaiye Müdürü (eski İnsan Kaynakları Müdürü) Mehmet Ağan, Zabıta eski müdürü Hakan Yılmaz, Yazı İşleri eski müdürü Tahsin Arslan, eski Belediye Meclis Üyesi ve eski Bolu Bel A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Temel yer aldı.

"VAKIF KURMAK İÇİN ÇAĞIRDIM"

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sabah erken saatlerde gözaltına alınan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın jandarmadaki ifadesi tamamlandı.

Hakkındaki iddialara ilişkin iddialara cevap veren Başkan Özcan, "2024 yılı içerisinde Bolu’da faaliyet gösteren genelde kurumsal olarak şubeleri bulunan marketlerin yetkililerini ben kendim görüşmek için Bolu Belediyesi hizmet ana binasına çağırdım. Toplantı odasına tam olarak anımsamamakla birlikte 8-10 şirket yetkilisi katıldı.

Tanju Özcan’dan irtikap suçlamalarına "vakıf desteği" savunması: Zorlama yok, rica var

"ZORLA VE BASKIYLA PARA İSTEMEDİM"

Ben bu yetkili şahıslara Bolu merkezli bir vakıf kurma hazırlığında olduğumuzu, bu vakfın nihai hedefi huzur evi yaptırmak, öğrencilere yardım etmek gibi faaliyetinin olacağını kendilerine söyledim.

Kendilerine kurmayı düşündüğümüz vakfı desteklemeleri konusunda ricada bulundum. Bu şahıslardan kesinlikle doğrudan, zorla ve baskıyla para isteme ya da menfaat temin etme durumum olmadı. Amacımız, kurma aşamasında olduğumuz yardım vakfını desteklemekti. Bu vakıfla ilgili başkanlığımızca zaman zaman Bolu'da yaşayan sanayi esnafı, büyük esnaflar, iş adamlar, hayırseverler ile toplanarak istişare yaptığımız oldu. Kesinlikle kimseden zorla ve baskıyla bu yönde bir talebimiz olmadı" dedi.

"PARALARI VAKFA YATIRDILAR"

Fahiş fiyatların önüne geçmek amacıyla denetimlerin yapıldığını ifade eden Özcan, "2024 yılı seçimlerinden sonra kurumumuza stokçuluk, fahiş fiyatın önüne geçmek yönünde aldığımız talimatları uygulamak için sorumlusu olduğum yetkili arkadaşlara daha hassas olarak denetimleri yürütmesi talimatı verdim.

Ancak şahsi olarak herhangi bir kimsenin iş yerini, dükkanını denetlemesi ve ya denetlememesi hususunda böyle özel bir talimat vermedim. Suçlamayı kabul etmiyorum.

BİM isimli marketler zincirinin bildiğim kadarıyla Bolubel A.Ş isimli belediyemizin şirketine 1-2 defa reklam departmanına ücret yatırıldığını hatırlıyorum. Bolsev A.Ş kurulduğu 19 Temmuz 2024 tarihinden sonra reklam ücretleri yani BİM'in reklam ücretleri buraya yatırılmıştır ve makbuzları da ilgili vakıf birimi şirketince ilgililere verilmiştir.

Ben Bolsev Vakfının yönetim kurulu başkanıyım. Bu marketlerin reklam ücretlerinin yatırıldığı Bolsev Vakfının iştiraki olan şirketi olan şirkete yatırılmaktadır. Doğrudan vakıfa yatmamaktadır. Ücret alma işlemi anlattığım şekilde olmuştur. Kesinlikle usulsüz bir durum yoktur. Bu vakıf ve vakfın iştiraki olan şirketi 32 kişilik onur kurulu olan kişilerle denetlenmektedir. Bu kurulda siyasi parti üyelerinin yani değişik siyasi partilerinden oluşmaktadır" ifadelerine yer verdi.

