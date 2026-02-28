Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırıları sonrası bölgedeki hava sahalarının kapatıldığını açıkladı. THY ve Pegasus'a ait birer uçağın İran'da yerde kaldığını belirten Uraloğlu, "Bu saldırı sürecinin sonucuna göre onları ülkeye getirmeyle ilgili bir çalışmamız olacak. Yine 12 gün çatışmasında da benzer süreçleri yürütmüştük." dedi. Bakan Uraloğlu ayrıca güvenlik gerekçesiyle İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün’e uçuşların 2 Mart'a kadar iptal edildiğini, Körfez ülkelerine seferlerin ise günlük olarak durdurulduğunu bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarına ilişkin açıklama yaparak Türk Hava Yolları ve Pegasus Hava Yolları'na ait birer uçağın İran'da kaldığını açıkladı.

Çeşitli temaslarda bulunmak için Trabzon'a gelen Bakan Uraloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Orta Doğu'da bugün yine istemedikleri gelişmelerin söz konusu olduğunu belirterek, "İsrail'in İran'a saldırması sonucunda öncelikle İran, İsrail ve Irak'ın hava sahalarını kapattıklarını takip ediyoruz. Yine aynı şekilde Katar, Bahreyn ve Kuveyt’in de hava sahalarını kapatmaya yönelik NOTAM’lar yayınladıklarını biliyoruz." diye konuştu.

"THY VE PEGASUS'UN İRAN'DA YERDE BİRER UÇAĞI VAR"

Uraloğlu, sivil uçuşlar noktasında sektörü yakın takibe aldıklarını ve yönettiklerinin altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Şu anda Türk Hava Yollarının ve Pegasus'un İran'da yerde birer uçağı var. Bu saldırı sürecinin sonucuna göre onları ülkeye getirmeyle ilgili bir çalışmamız olacak. Yine 12 gün çatışmasında da benzer süreçleri yürütmüştük. Tabii bizim esas amacımız bölgemizdeki bu tür saldırıların olmaması, olanın da bir an önce bitmesi noktasında elbette Sayın Cumhurbaşkanı'mızın çok yakın takiplerinin olduğunu özellikle söylemek isterim."

10 ÜLKEYE UÇAK SEFERLERİ DURDURULDU

Bakan Uraloğlu, "Biz bölgede devam eden riskler nedeniyle İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün'e olan bütün uçuşları 2 Mart'a kadar iptal ettik. Yine aynı şekilde Katar, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman'a gidecek olan seferleri de günlük olarak iptal ettik, gelişmelere göre de bunları takip edeceğiz. Bir an önce bu savaş ya da saldırı durumunun bir an önce bitmesi hepimizin gayretidir." ifadelerini kullandı.

ABD VE İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar başlattı. İsrail Savunma Bakanlığı, İran’a “önleyici saldırı” başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı. İran ordusu da ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu. İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.

