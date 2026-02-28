İran Dışişleri Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını 'diplomasiye ihanet' olarak nitelendirerek sert tepki gösterdi. Bekayi, Hürmüzgan’daki saldırıda en az 150 kız öğrencinin hayatını kaybettiğini açıkladı ve ABD’yi 'saldırı için bahane aramakla' suçladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ve İsrail’in İran’a düzenlediği saldırılara ilişkin açıklamada bulundu.

Bekayi, “Düşman ikinci kez diplomasiye ihanet etti” diyerek Washington ve Tel Aviv’i eleştirdi.

ÖLEN ÖĞRENCİ SAYISI 150'Yİ AŞTI

Bekayi, İran halkının barışsever olduğunu belirterek, ABD’nin bölgedeki üslerini İran’a saldırı amacıyla kullandığını savundu. “İran’ın girişimleri bölge ülkelerine yönelik değil” diyen Bekayi, saldırının Hürmüzgan eyaletindeki bir ilkokula yönelik olduğunu ve en az 150 kız öğrencinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

Bekayi açıklamasında ayrıca ABD halkıyla bir sorunlarının olmadığını vurgularken, saldırının “6.500 milden daha uzaktan gelen haksız bir eylem” olduğunu belirtti ve ABD yönetimini “İran’a saldırmak için bahane aramakla” suçladı.

ABD VE İSRAİL SALDIRILARI

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken, sabah saatlerinde İsrail ve ABD ortak operasyon başlattı.

İsrail Savunma Bakanlığı, İran’a “önleyici saldırı” düzenlendiğini duyurdu ve ABD Başkanı Donald Trump, “büyük bir operasyon” başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran ve İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam hedef alındı.

İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı ve halk sığınaklara yönlendirildi. İran ordusu ise saldırılara karşılık olarak İsrail’e onlarca balistik füze ve insansız hava aracıyla karşı saldırı başlattı.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, BAE, Kuveyt, Katar ve Ürdün’deki ABD üslerini hedef aldı. Özellikle Bahreyn’deki ABD donanma üssü vuruldu.

