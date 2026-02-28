Kocaelisporlu futbolcular Gökhan Değirmenci ve Serdar Dursun, Süper Lig'de Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalar yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan Kocaelispor'da oyuncular Gökhan Değirmenci ve Serdar Dursun, karşılaşmayı değerlendirdi.

"CANIMIZ YANIYOR"

Son dakikada bekledikleri penaltı pozisyonu hakkında konuşan Kocaelispor kalecisi Gökhan Değirmenci, "Bize olsa veriliyor maalesef. İstanbul takımları ile Anadolu takımlarının yarışma şansı yok. Tek olay sahada mücadele etmek ama bunlar olunca canımız yanıyor. Biz yine mücadeleye devam edeceğiz. Kocaelispor camiasını sevindireceğiz." dedi.

"MAÇIN HAKKI BERABERLİKTİ"

Mücadeleyi değerlendiren Serdar Dursun ise "Ortada geçen bir maçtı. Beşiktaş da iyi değildi. İkinci yarıda gereksiz duran topu yedik, eşleşmede küçük bir hata oldu. Uzun zamandır duran topta golü yemedik. Birkaç pozisyonda gol atma şansımız vardı ama olmadı. Üç hafta önce de Beşiktaş'a karşı oynadık ama o maç daha iyiydi. Ortada bir maçtı, iki takım da birer puanı hak etti. Ancak ne yazık ki Beşiktaş kazandı." diye konuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası