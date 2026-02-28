Türkiye Gazetesi
Bursaspor yarım düzine gol attı, zirveyi kimseye bırakmadı
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 26. haftasında Bursaspor, sahasında 68 Aksaray Belediyespor'u 6-0 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü.
Bursaspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 68 Aksaray Belediyespor ile karşı karşıya geldi.
Matlı Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Bursaspor, 6-0'lık skorla kazandı.
Yeşil-beyazlılar ilk yarıda Ertuğrul İdris Fırat (2) ve İlhan Depe'nin golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı. İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Bursaspor, Ertuğrul İdris Fırat (2) ve Eyüp Akcan golleriyle sahadan 6-0 galip ayrıldı.
BURSASPOR ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUDU
Bu galibiyetle puanını 60 yapan Bursaspor, en yakın rakibi Kahramanmaraş İstiklal Spor'un 6 puan önünde liderliğini sürdürdü. 68 Aksaray Belediyespor ise 38 puanla 9. sırada kaldı.
