TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 26. haftasında Bursaspor, sahasında 68 Aksaray Belediyespor'u 6-0 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü.

Bursaspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 68 Aksaray Belediyespor ile karşı karşıya geldi.

Matlı Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Bursaspor, 6-0'lık skorla kazandı.

Yeşil-beyazlılar ilk yarıda Ertuğrul İdris Fırat (2) ve İlhan Depe'nin golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı. İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Bursaspor, Ertuğrul İdris Fırat (2) ve Eyüp Akcan golleriyle sahadan 6-0 galip ayrıldı.

BURSASPOR ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUDU

Bu galibiyetle puanını 60 yapan Bursaspor, en yakın rakibi Kahramanmaraş İstiklal Spor'un 6 puan önünde liderliğini sürdürdü. 68 Aksaray Belediyespor ise 38 puanla 9. sırada kaldı.

