Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında Kasımpaşa sahasında Çaykur Rizespor’a 3-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından tribünlerden yükselen “istifa” çağrılarına yanıt veren teknik direktör Emre Belözoğlu, görevi bırakmayı düşünmediğini belirterek, “Bugünün o gün olduğunu düşünmüyorum. Çalışmaya ve mücadele etmeye devam edeceğim” dedi.

Trendyol Süper Lig'in 24'üncü haftasında ÇAYKUR Rizespor, sahasına konuk olduğu Kasımpaşa'ya karşı 3 gol atarak 3 puanı aldı. Konuk ekip, gollerini 25'inci dakikada Halil Dervişoğlu, 56'ncı dakikada Valentin Mihaila ve 80'inci dakikada Adedire Mebude ile buldu. Bu skorla beraber puanını 27'ye çıkartan Karadeniz ekibi, maç fazlasıyla puan tablosunda 10'uncu sıraya yükseldi.

Ev sahibi Kasımpaşa ise, geçen haftaki Fenerbahçe beraberliğinin ardından aldığı mağlubiyet ile 16'ncı sırada kaldı. Karşılaşmanın ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, taraftarların istifa çağrılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Emre Belözoğlu, taraftarların istifa çağrılarına ilişkin açıklamalarda bulundu

"BU BİZE YAKIŞMADI"

Emre Belözoğlu, "Aslında bu performansla alakalı çok da konuşacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Hafta başından beri Fenerbahçe maçındaki iyi oyun ve kazanılan son dakikadaki bir puan bizi olumlu yönde etkiler diye ümit ediyordum. Salı günü antrenmanda bu hissim yavaş yavaş kaybolmaya başlamıştı. Elimden geldiğince oyuncuları motive etmeye çalıştık. Çünkü Fenerbahçe gerçekten bizim rakibimiz değil. Çok yüksek seviyede bir takım. Oradaki beraberlik bu maça daha iyi yansır düşünüyordum ama tamamen tersi oldu. Çok büyük üzüntü içindeyim söylemem lazım oyuncu grubunun içinde de üzülenler var. Bugün geldiğimiz konumda artık bence fazlasıyla çanların çaldığı anları oynayacağız. Kendi adıma elimden geldiğince çalışmaya gayret edeceğim. Pes etmeden doğru oyunu göstermeye gayret edeceğim. 4 gün önceki oyundan sonra bugünkü oyun arasındaki farkın kabul edilir olmadığını söylemem gerekiyor. Rizespor gerçekten fazlasıyla hak etti. Belki de ligde oynamış olduğu en kolay maçı oynadı. Onlar için de çok kolay bir galibiyet oldu. Bize de bu her şeyden önce yakışmadı. Buraya gelen Kasımpaşa’ya gönül veren herkesten bir kez daha özür dilerim. Çalışmak ve pes etmeden yolumuza devam etmek zorunda hissediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Kasımpaşa, evinde Rizespor'a 3-0 mağlup oldu

"BUNA TUTUNMAK İSTİYORUM"

Maçın sonunda Kasımpaşa taraftarının kendisini istifaya davet etmesiyle ilgili de konuşan Belözoğlu, "Yani bu tek başıma karar verebileceğim bir şey değil. Taraftarı anlıyorum. Bu süreçleri yaşadım. Yapmam gerekenin ne olduğunu biliyorum. Bugünün o gün olduğunu düşünmüyorum. Kazanabileceğimiz maçlar olduğunu görüyorum. Buna tutunmak istiyorum ve buna inanmak istiyorum. O yüzden de çalışmayı bırakmayacağım" ifadelerini kullandı.

"OYUNCULARIN CİDDİYETE VARACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Hafta içi oyuncu grubuyla bir görüşme gerçekleştireceğini belirten Belözoğlu, "Oyuncu grubunun bunun ciddiyetine varacağını düşünüyorum. Benim de bu anlamda tecrübelerim oldu. Oyuncu grubuna kendilerini iyi hissettirecek ortam sağlamak adına çok da güzel bir kulüp var. Zaten kulüp bana çok yardımcı oluyor. İşleri biraz daha sıkmamız gerekiyor" diye konuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası