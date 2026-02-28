Dışişleri Bakanlığı, İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırıları ve sonrasında yaşanan gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Cumartesi sabahı ABD ve İsrail’in İran’a yönelik eşgüdümlü saldırılarının ardından İran, İsrail’i ve Körfez’deki ABD askeri tesislerini hedef alan füze ve insansız hava aracı saldırılarıyla misillemede bulundu. Bölgede tansiyon hızla yükselirken, Dışişleri Bakanlığı da yaşanan gelişmelere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

"KIŞKIRTMALARI KINIYORUZ"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İsrail ve ABD’nin İran’a saldırmasıyla başlayan ve İran’ın üçüncü ülkeleri hedef almasıyla devam eden gelişmeler, bölgemizin geleceğini ve küresel istikrarı riske atacak niteliktedir.

Uluslararası hukuka aykırı ve masum sivillerin hayatını tehdit eden her türlü eylemden derin kaygı duyuyor, şiddetin tırmanmasına neden olabilecek kışkırtmaları kınıyoruz. Tarafları saldırılara bir an önce son vermeye davet ediyoruz.

Dışişleri Bakanlığı'ndan İran açıklaması

"GEREKLİ DESTEĞİ VERMEYE HAZIRIZ"

Bölgemizdeki meselelerin barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Türkiye, arabuluculuk konusunda gerekli desteği vermeye hazırdır.

İlgili ülkelerde yaşayan vatandaşlarımızın güvenlikleri önceliğimiz olup bu hususta gerekli tüm tedbirler alınmaktadır."

