Gaziantep’te 15 yaşındaki D.K.’nin bıçakladığı 17 yaşındaki Abdullah Kaya hayatını kaybetmişti. Olayın ardından husumet yaşayan iki aile, kanaat önderlerinin girişimiyle Şanlıurfa'da düzenlenen iftar programında bir araya gelerek barıştı. Türk bayrağı altında el sıkışan taraflar, dualarla süreci sonlandırdı.

Gaziantep'te 8 Ocak'ta meydana gelen bıçaklı kavga sonucu 17 yaşındaki Abdullah Kaya hayatını kaybetti. Aynı iş yerinde çalıştığı 15 yaşındaki D.K. ile arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kalbinden ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Kaya, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KANAAT ÖNDERLERİ DEVREYE GİRDİ

İki aile arasındaki husumetin kan davasına dönüşmemesi için bölgedeki kanaat önderleri devreye girdi. Ketikan Aşireti Kalkınma ve Dayanışma Derneği Başkanı İbrahim Bozkurt ve dernek yönetimi, tarafları bir araya getirmek için yoğun çaba sarf etti.

Bu girişimlerin ardından iki aile, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde düzenlenen geniş katılımlı iftar programında buluştu.

HUSUMET İFTARLA SON BULDU

Barış töreni öncesinde Kaya ve Kılıç ailesinin mensupları yan yana gelerek Türk bayrağının altından birlikte geçerek el sıkıştı.

Programda konuşan Milletvekili Mehmet Faruk Pınarbaşı ve Belediye Başkanı Mehmet Begit, barışı sağlayanlara teşekkür etti. Program, edilen dualar, okunan Kur'an-ı Kerim ve ailelerin barışlarını resmen ilan etmesinin ardından birlikte iftar yapmalarıyla sona erdi.



Programa husumetli tarafların temsilcilerinin yanı sıra AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Faruk Pınarbaşı, Birecik Belediye Başkanı Mehmet Begit, Birecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sadettin Bilgin, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Süleyman Bahadır İyilikci, İlçe Emniyet Müdürü Serkan Yıldız ve çok sayıda davetli katıldı.

