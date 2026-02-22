Şarj edilebilir hibritler için çarpıcı araştırma: Kağıt üstünde çevreci, yolda akaryakıt canavarı!
Yaklaşık 1milyon aracı kapsayan bir araştırmaya göre bugüne kadar "emisyon dostu" ve "ekonomik" olarak pazarlanan Plug-in Hibrit (PHEV) araçların, gerçek kullanımda fabrika verilerinden 3 kat fazla yakıt tükettiği bilimsel verilerle kanıtlandı.
- PHEV araçların WLTP yakıt tüketim verileri (1.57 lt/100 km), gerçek dünya verilerinin (6.12 lt/100 km) %326 altında kalmaktadır.
- "Yalnızca elektrik" modunda bile içten yanmalı motor tahmin edilenden çok daha sık devreye girerek beklenenden iki kat fazla yakıt tüketimine neden oluyor.
- Lüks segment PHEV sahipleri araçlarını nadiren şarj ederken, uygun fiyatlı markaların kullanıcıları daha sık şarj etmektedir.
- Avrupa Birliği, 2025'ten itibaren PHEV emisyon kredilerini ve fayda faktörü hesaplamalarını gerçek dünya verilerine göre sıkılaştıracak, bu da üreticilere cezalar getirebilir.
Almanya merkezli Fraunhofer Enstitüsü’nün Avrupa genelinde 981 bin 035 aracı kapsayan dev araştırması, otomobil üreticilerinin WLTP verileriyle gerçek hayat arasındaki devasa farkı gözler önüne serdi.
Test edilen araçların kağıt üzerinde ortalama 1.57 litre/100 km yakıt tüketmesi beklenirken, gerçek yol verileri ortalamanın 6.12 litre/100 km olduğunu gösteriyor. Bu, üretici vaatlerinden tam yüzde 326 daha fazla yakıt tüketimi anlamına geliyor.
ELEKTRİK MODUNDA BİLE MOTOR DEVREDE KALIYOR
Araştırmanın en şaşırtıcı sonuçlarından biri "yalnızca elektrik" modunda yaşandı. Teoride batarya gücüyle gitmesi gereken araçların, bu modda bile kilometre başına WLTP tahminlerinin iki katı yakıt tükettiği saptandı. Yani içten yanmalı motor, sürücü fark etmeden veya sistem gereği tahmin edilenden çok daha sık devreye giriyor.
LÜKS MARKALAR ŞARJA TAKILMIYOR
Araçların şarj edilme sıklığına bakıldığında ise uygun fiyatlı modeller daha sık şarj edilirken, lüks segment ise neredeyse hiç şarja takılmıyor.
Kia, Toyota, Ford ve Renault gibi daha uygun fiyatlı markaların kullanıcıları araçlarını daha sık şarj ediyor ve nispeten daha düşük (bazı modellerde 1 lt/100 km altı) tüketim değerlerine ulaşıyor.
Porsche gibi üst segment performanslı markaların PHEV modelleri ise listenin en kötüleri arasında. Araştırmadaki Porsche kullanıcılarının yarısından fazlasının araçlarını bir kez bile şarj etmediği belirlendi. Bir örnekte, 27.000 km yol yapan bir Porsche'nin tüm bu süreçte sadece 7 kWh (birkaç saatlik ev tipi şarj kadar) elektrik tükettiği görüldü. Bentley ve Ferrari gibi markalarda da durum aynı.
DÜZENLEMER DEĞİŞİYOR: ÜRETİCİLERE CEZALAR KAPIDA
Bu raporun zamanlaması oldukça kritik. Avrupa Birliği, 2025 yılından itibaren PHEV araçların emisyon kredilerini düşürmeye ve gerçek dünya verilerine dayalı "fayda faktörü" (Utility Factor) hesaplamalarını sıkılaştırmaya hazırlanıyor. Otomobil üreticileri bu değişikliği durdurmak için yoğun bir lobi faaliyeti yürütse de, bilimsel veriler bu araçların sanıldığı kadar "yeşil" olmadığını kanıtlıyor.
PHEV araçlar şarj edilmeden kullanıldığında bataryanın ağırlığını da taşıyan sıradan bir içten yanmalı araca dönüşüyor.
|Başlık
|Bulgular
|Detay
|Araştırma Kapsamı
|981.035 araç
|Fraunhofer Enstitüsü tarafından Avrupa genelinde yapıldı
|Fabrika Verisi (WLTP)
|1.57 lt / 100 km
|Üreticilerin resmi tüketim beyanı
|Gerçek Yol Verisi
|6.12 lt / 100 km
|Ortalama gerçek kullanım tüketimi
|Sapma Oranı
|%326 daha fazla
|Gerçek tüketim, fabrika verisinin 3 katı
|Elektrik Modu Gerçeği
|2 kat fazla tüketim
|“Sadece elektrik” modunda bile içten yanmalı motor devreye giriyor
|Şarj Davranışı – Uygun Fiyatlı Markalar
|Daha sık şarj
|Kia, Toyota, Ford, Renault kullanıcıları daha düşük tüketim değerlerine ulaşıyor
|Şarj Davranışı – Lüks Segment
|Neredeyse hiç şarj edilmiyor
|Porsche kullanıcılarının yarısı araçlarını hiç şarj etmedi
|Çarpıcı Örnek
|27.000 km’de 7 kWh
|Bir Porsche PHEV neredeyse elektrik kullanmadan yol yaptı
|Benzer Durum
|Şarj edilmeden kullanım
|Bentley ve Ferrari modellerinde de benzer tablo
|AB Düzenlemeleri
|Emisyon kredileri düşüyor
|2025’ten itibaren “Utility Factor” hesaplamaları sıkılaşacak
|Temel Sonuç
|Şarj edilmezse hibrit değil
|PHEV araçlar batarya ağırlığı taşıyan klasik içten yanmalı araca dönüşüyor