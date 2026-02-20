Gerçek hayat menzil testi: Hangi modeller 500 kilometreyi aşabiliyor
Fransız L'argus dergisi, 70'ten fazla elektrikli otomobille yaptığı yol testlerinde tek şarjla 500 kilometre menzile ulaşabilen modelleri belirledi.
- Fransız L'argus dergisi, 70'ten fazla elektrikli otomobil modelinin gerçek yol koşullarındaki menzillerini test etti.
- Testlerde birçok modelin 500 kilometrelik menzil sınırını aştığı görüldü.
- Mercedes EQS 450+ 667 km menzil ile listenin zirvesinde yer aldı.
- Otoyollarda hızın artması, elektrikli araçların menzilini %30-40 oranında düşürerek önemli bir zayıflık oluşturuyor.
- 500 kilometrelik menzil, kullanıcılar için günlük ve uzun yol kullanımları için psikolojik bir eşik olarak kabul ediliyor.
Fransız L'argus dergisi, elektrikli otomobillerin gerçek yol koşullarındaki menzillerini ortaya koyan kapsamlı bir test gerçekleştirdi. Derginin 70'ten fazla model üzerinde yaptığı analizlere göre, 500 kilometrelik menzil sınırını aşabilen birçok model bulunuyor.
Testler, WLTP değerlerinin gerçek kullanımda farklılık gösterebildiğini bir kez daha kanıtladı. Listede Mercedes EQS 450+ zirvede yer alırken, Tesla Model 3 ve Volkswagen ID.7 gibi popüler modeller de dikkat çekiyor. Özellikle otoyollarda hızın menzili olumsuz etkilediği belirtiliyor.
Ülkemizde de satılan birçok elektrikli model 500 kilometre üstü hatta 800 kilometre menzil vadediyor. Kağıt üstündeki bu değerler gerçek sürüş koşullarında farklılık gösterebiliyor. Derginin araştırmasında kullanılan modeller 500 kilometre üstünde menzil sunan modeller.
İşte "500 km menzil" sınırını aşabilen elektrikli araçlar, tüketim değerleri ve pil kapasiteleri:
|Sıra
|Model
|Menzil (km)
|Tüketim (kWh/100 km)
|Batarya (kWh)
|1
|Mercedes EQS 450+
|667
|16,2
|107,8
|2
|Tesla Model 3 Grande Autonomie Propulsion (2026)
|613
|13,3
|81,5
|3
|Volkswagen ID.7 Pro
|588
|13,1
|77
|4
|Mercedes CLA 250+
|588
|14,5
|85
|5
|Volkswagen ID.7 Tourer Pro S
|583
|14,7
|86
|6
|Porsche Taycan Perf. Plus
|552
|15,2
|93,4
|7
|Ford Explorer Extended Range
|542
|14,2
|77
|8
|Hyundai Ioniq 6
|542
|14,3
|77,4
|9
|Tesla Model Y Grande Autonomie Propulsion
|542
|14,5
|78,8
|10
|Kia EV4 Autonomie Longue
|542
|15
|81,4
|11
|Audi A6 Avant e-tron quattro
|538
|17,6
|94,9
|12
|Mercedes EQE 350+
|538
|16,8
|90,5
|13
|Kia EV6 2WD
|532
|14,5
|77,4
|14
|Volkswagen ID.4
|522
|14,7
|77
|15
|Kia EV3 Autonomie longue
|522
|15,6
|81,4
|16
|Audi Q6 e-tron Performance
|522
|18,2
|94,9
|17
|Polestar 3 Long Range
|519
|20,8
|111
|18
|Ford Mustang Mach-E
|519
|17
|99
|19
|BMW iX 50 xDrive
|519
|20,3
|105,2
|20
|BMW i4 eDrive40
|513
|15,7
|83,9
|21
|Tesla Model 3 Grande Autonomie
|513
|14,4
|74
|22
|Skoda Elroq 85
|504
|15,3
|77
|23
|Skoda Enyaq 85
|504
|15,3
|77
|24
|Renault Scénic E-Tech Grande Autonomie
|504
|17,3
|87
Listenin zirvesindeki Mercedes EQS 450+ 107.8 kWh batarya kapasitesine sahip ve 667 kilometre menzile ulaştı. Tesla Model 3 (Uzun Menzilli Arkadan İtişli) 613 kilometrelik menzil ve 13.3 kWh/100 km gibi düşük bir tüketim oranıyla ikinci sırada yer aldı.
Listenin üçüncü sırasındaki model olan Volkswagen ID.7 Pro ise 13,1 3 kWh/100 km tüketim değeriyle zirvede yer alırken, 588 kilometre menzile ulaştı. Ülkemizde de satılan ID.7 Pro S 698 kilometre birleşik menzil vadediyor.
500 KİLOMETRE PSİKOLOJİK SINIR
500 kilometrelik menzil vaadi kullanıcılar için psikolojik sınır olarak görülüyor. 500 kilometre üstünde bir menzile sahip aracı olanlar günlük hayatta kısa mesafeli sürüşlerde bir haftalık süreyi tek şarjla tamamlamayı hedefliyor. Aynı zamanda uzun yollarda da arada tek şarjla yolun tamamlanması anlamına geliyor.
ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLERİN ZAYIF NOKTASI: OTOYOLLAR
Otoyol yani daha hızlı gidilebilen yollar elektrikli araçlar için hala zayıf nokta. Elektrikli otomobillerde hız arttıkça tüketim de artıyor. Bu da modele bağlı olarak menzilin yüzde 30-40 oranında düşmesine neden oluyor.
TOGG'UN KAÇ KİLOMETRE MENZİLİ VAR?
523 kilometre menzil vadeden 88.5 kWh bataryalı Togg T10X V2 Uzun Menzil versiyonu 402 kilometreye ulaşıyor.
Sedan model Togg T10F V2 Uzun Menzil ise aynı batarya paketi ile 480 km menzil sunuyor.