Fransız L'argus dergisi, 70'ten fazla elektrikli otomobille yaptığı yol testlerinde tek şarjla 500 kilometre menzile ulaşabilen modelleri belirledi.

Fransız L'argus dergisi, elektrikli otomobillerin gerçek yol koşullarındaki menzillerini ortaya koyan kapsamlı bir test gerçekleştirdi. Derginin 70'ten fazla model üzerinde yaptığı analizlere göre, 500 kilometrelik menzil sınırını aşabilen birçok model bulunuyor.

Testler, WLTP değerlerinin gerçek kullanımda farklılık gösterebildiğini bir kez daha kanıtladı. Listede Mercedes EQS 450+ zirvede yer alırken, Tesla Model 3 ve Volkswagen ID.7 gibi popüler modeller de dikkat çekiyor. Özellikle otoyollarda hızın menzili olumsuz etkilediği belirtiliyor.

Ülkemizde de satılan birçok elektrikli model 500 kilometre üstü hatta 800 kilometre menzil vadediyor. Kağıt üstündeki bu değerler gerçek sürüş koşullarında farklılık gösterebiliyor. Derginin araştırmasında kullanılan modeller 500 kilometre üstünde menzil sunan modeller.



İşte "500 km menzil" sınırını aşabilen elektrikli araçlar, tüketim değerleri ve pil kapasiteleri:

Sıra Model Menzil (km) Tüketim (kWh/100 km) Batarya (kWh) 1 Mercedes EQS 450+ 667 16,2 107,8 2 Tesla Model 3 Grande Autonomie Propulsion (2026) 613 13,3 81,5 3 Volkswagen ID.7 Pro 588 13,1 77 4 Mercedes CLA 250+ 588 14,5 85 5 Volkswagen ID.7 Tourer Pro S 583 14,7 86 6 Porsche Taycan Perf. Plus 552 15,2 93,4 7 Ford Explorer Extended Range 542 14,2 77 8 Hyundai Ioniq 6 542 14,3 77,4 9 Tesla Model Y Grande Autonomie Propulsion 542 14,5 78,8 10 Kia EV4 Autonomie Longue 542 15 81,4 11 Audi A6 Avant e-tron quattro 538 17,6 94,9 12 Mercedes EQE 350+ 538 16,8 90,5 13 Kia EV6 2WD 532 14,5 77,4 14 Volkswagen ID.4 522 14,7 77 15 Kia EV3 Autonomie longue 522 15,6 81,4 16 Audi Q6 e-tron Performance 522 18,2 94,9 17 Polestar 3 Long Range 519 20,8 111 18 Ford Mustang Mach-E 519 17 99 19 BMW iX 50 xDrive 519 20,3 105,2 20 BMW i4 eDrive40 513 15,7 83,9 21 Tesla Model 3 Grande Autonomie 513 14,4 74 22 Skoda Elroq 85 504 15,3 77 23 Skoda Enyaq 85 504 15,3 77 24 Renault Scénic E-Tech Grande Autonomie 504 17,3 87

Listenin zirvesindeki Mercedes EQS 450+ 107.8 kWh batarya kapasitesine sahip ve 667 kilometre menzile ulaştı. Tesla Model 3 (Uzun Menzilli Arkadan İtişli) 613 kilometrelik menzil ve 13.3 kWh/100 km gibi düşük bir tüketim oranıyla ikinci sırada yer aldı.

Listenin üçüncü sırasındaki model olan Volkswagen ID.7 Pro ise 13,1 3 kWh/100 km tüketim değeriyle zirvede yer alırken, 588 kilometre menzile ulaştı. Ülkemizde de satılan ID.7 Pro S 698 kilometre birleşik menzil vadediyor.

Mercedes EQS 450+

500 KİLOMETRE PSİKOLOJİK SINIR

500 kilometrelik menzil vaadi kullanıcılar için psikolojik sınır olarak görülüyor. 500 kilometre üstünde bir menzile sahip aracı olanlar günlük hayatta kısa mesafeli sürüşlerde bir haftalık süreyi tek şarjla tamamlamayı hedefliyor. Aynı zamanda uzun yollarda da arada tek şarjla yolun tamamlanması anlamına geliyor.

Tesla Model 3 Grande Autonomie Propulsion

ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLERİN ZAYIF NOKTASI: OTOYOLLAR

Otoyol yani daha hızlı gidilebilen yollar elektrikli araçlar için hala zayıf nokta. Elektrikli otomobillerde hız arttıkça tüketim de artıyor. Bu da modele bağlı olarak menzilin yüzde 30-40 oranında düşmesine neden oluyor.

TOGG'UN KAÇ KİLOMETRE MENZİLİ VAR?

523 kilometre menzil vadeden 88.5 kWh bataryalı Togg T10X V2 Uzun Menzil versiyonu 402 kilometreye ulaşıyor.

Sedan model Togg T10F V2 Uzun Menzil ise aynı batarya paketi ile 480 km menzil sunuyor.

