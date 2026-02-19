Bataklığa döndü, her yer çamur! Çanakkale'de aşkın sonrası korkutan görüntü
Çanakkale’de taşkın meydana gelen Sarıçay’ın son hali dron ile görüntülendi. Sular çekildi, geriye balçık ve çamurla kaplanan alanlar kaldı. İşte Sarıçayın taşkın sonrası son hali…
YÜZDE 100 DEBİ
Çanakkale’de etkili olan sağanak yağış sonrasında, kentin su ihtiyacını karşılayan Atikhisar barajının su seviyesi yüzde 100'e ulaşmıştı.
TAŞKIN SONRASI SULAR ALTINDA KALDI
Bir haftadır devam eden akış ve sağanak yağış nedeniyle kenti ikiye bölen Sarıçay’da su debisinin yükselmesi sonrasında gece saatlerinde taşkın meydana gelmişti. Daha sonra bölgeye giriş ve çıkışlar kapatılmıştı.
TEKNELER BATTI
Sarıçay'da yaşanan taşma nedeniyle bazı işletmeler ile köy minibüslerinin durak olarak kullandığı alan sular altında kalırken, bazı tekneler de batmıştı.
Sarıçay yatağında bağlı bulunan teknelerin sahipleri teknelerinin akıntıya kapılmaması için halat ve iplerle bağlamıştı.
HER YER ÇAMUR
Debisi yükselerek taşkın yaşanan Sarıçay normale döndü. Sular altında kalan bölgede suların çekilmesiyle çamur ve balçık alanlar dron ile görüntülendi.