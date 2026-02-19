Çanakkale’de taşkın meydana gelen Sarıçay’ın son hali dron ile görüntülendi. Sular çekildi, geriye balçık ve çamurla kaplanan alanlar kaldı. İşte Sarıçayın taşkın sonrası son hali…

TAŞKIN SONRASI SULAR ALTINDA KALDI

Bir haftadır devam eden akış ve sağanak yağış nedeniyle kenti ikiye bölen Sarıçay’da su debisinin yükselmesi sonrasında gece saatlerinde taşkın meydana gelmişti. Daha sonra bölgeye giriş ve çıkışlar kapatılmıştı.