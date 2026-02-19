Türkiye’nin ilk silahlı insansız deniz aracı (SİDA) ULAQ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törenle güvenlik güçlerinin kullanımına sunuldu. SARSILMAZ iştiraki BEST DEFENCE tarafından geliştirilen 12,7 mm marin tip uzaktan komutalı silah sistemiyle donatılan ULAQ, yapay zekâ destekli hedef tespit, takip ve yüksek isabet kabiliyetleriyle deniz güvenliğine güç katmayı hedefliyor.

SARSILMAZ'dan yapılan açıklamaya göre, ARES Tersanesi ve Meteksan Savunma tarafından geliştirilen Türkiye'nin insansız silahlı deniz aracı (SİDA) ULAQ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen Deniz Platformlarının Hizmete Giriş, Bayrak Çekme ve İlk Sac Kesim Töreni kapsamında teslim edildi. ULAQ, SARSILMAZ iştiraki BEST DEFENCE tarafından geliştirilen 12,7 mm marin tip UKSS ile göreve başladı.

KARADAKİ OPERASYONEL TECRÜBESİNİ DENİZE UYARLIYOR

Türk savunma sanayisi, bu proje örneğinde olduğu gibi kamu ve özel sektör arasındaki stratejik iş birlikleriyle yeni bir boyut kazanıyor. Kara platformlarında elde ettiği operasyonel tecrübeyi deniz ortamına uyarlayan BEST DEFENCE, marin tip UKSS çözümleriyle Türk deniz platformlarının etkinliğini artırıyor.

Sistemin merkezinde, deniz koşullarına özel geliştirilen SAR 127 MT silahı bulunuyor. Aynı sistem 7,62 mm silahlarla da uyumlu çalışabiliyor. Beşik üstü atış ve kurma mekanizması sayesinde farklı silah konfigürasyonlarına hızlı şekilde adapte olabiliyor.

Kara platformlarının ardından şimdi denizde! Türkiye’nin ilk insansız silahlı deniz aracı ULAQ görev başında

12,7 mm mühimmat için 500, 7,62 mm mühimmat için 1000 mermi kapasitesine sahip sistem, kompakt yapısı sayesinde hem yeni inşa edilen platformlara hem de mevcut deniz araçlarına kolaylıkla entegre edilebiliyor.

BEST DEFENCE'in marin tip UKSS'leri, yapay zeka destekli hedef tespit, teşhis ve takip kabiliyetleriyle öne çıkıyor. Deniz, kara ve hava hedefleri operatör onayıyla yüksek hassasiyetle etkisiz hale getirilebiliyor.

Sistem, deniz kaynaklı titreşim ve hareket etkilerinden arındırılmış stabilize görüntü ve veri sunarak, platform ve hedefin aynı anda hareket ettiği senaryolarda dahi yüksek isabet oranı sağlıyor. Açık mimarisi sayesinde farklı savaş yönetim sistemleriyle entegre çalışabilen yapı, kullanıcı ihtiyaçlarına göre özelleştirilebiliyor.

BEST DEFENCE​​​​​​​, güçlü AR-GE altyapısı ve saha tecrübesiyle kara platformlarında elde ettiği başarıyı deniz ortamına taşıyor. Marin tip UKSS ailesini genişletmeyi sürdüren şirket, Türkiye'nin "mavi vatan" vizyonuna yerli, akıllı ve entegre çözümlerle katkı sunmayı hedefliyor.

