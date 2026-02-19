Zabıt katibi ‘Casperlar’a bilgi sızdırmış! WhatsApp mesajları ortaya çıktı
'Casperlar' suç örgütüne yönelik başlatılan yeni soruşturmada WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı. Adliyede görevli olan zabıt katibinin çete üyelerine UYAP’tan arama yapıp bilgi sızdırdığı tespit edildi. İşte o mesajlar…
- Bakırköy Başsavcılığı, "Casperlar" suç örgütüne bilgi sızdıranlara yönelik yeni bir soruşturma başlattı.
- Adliyede görevli bir zabıt katibinin örgüte UYAP üzerinden bilgi sızdırdığı ve karşılığında ödeme aldığı WhatsApp yazışmalarıyla belirlendi.
- Sızdırılan bilgiler arasında kırmızı bülten ve arama kaydı sorgulamaları yer alıyor.
- Örgütün kamu görevlileriyle menfaat ilişkisi içinde olduğu tespit edildi.
- Soruşturma kapsamında 9'u polis, 1'i zabıt katibi olmak üzere toplam 17 şüpheli gözaltına alındı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'Casperlar' isimli suç örgütüne bilgi sızdıranlara yönelik başlattığı soruşturmada 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.
WHATSAPP MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI
Soruşturma sürerken, adliyede görevli olan zabıt katibinin çete üyeleriyle WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı.
UYAP’TA BİLGİ SIZDIRMIŞ
Adliyede görevli bir zabıt katibinin UYAP'tan faydalanarak çete üyelerine bilgi sızdırdığı tespit edildi.
Şüphelinin çetenin kırmızı bülten çıkarılan üyeleri hakkında bilgi aktardığı öğrenilirken, incelenen mesajlarda çete üyelerinin şüpheliden "arama kaydı" bilgisi istediği görüldü. Yazışmalarda çete üyelerinin, bilgi aldıktan sonra ödeme yaptıklarına dair mesajlar da yer aldı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, liderliğini İsmail Atız'ın yaptığı Casperlar' suç örgütüne yönelik yeni bir soruşturma başlatılmıştı.
'Casperlar' çetesinin Emniyet'teki isimleri deşifre oldu! Çok sayıda polis gözaltına alındı
YENİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Bahçelievler başta olmak üzere Küçükçekmece ve Bağcılar ilçelerinde, ‘yağma', ‘kasten yaralama', ‘tehdit', ‘uyuşturucu ticareti', ‘fuhuş', ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' gibi suçlara karıştıkları tespit edilen ‘Casperlar' suç örgütüne yönelik yeni bir operasyon düzenlenmişti. Suç örgütüne bazı kamu görevlileri tarafından bilgi sızdırıldığı ortaya çıkmıştı.
SUÇ KAYDI ARATMIŞLAR
Örgüt üyelerinin kamu görevlileriyle menfaat içerisinde olduğu, örgütün adliyelerde ve çeşitli yerlerde görevli memurlardan suç ve arama kaydı gibi sorgulaması yaptırıldığı belirlenmişti.
17 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
9'u polis memuru, 1'i zabıt katibi, 1'i gümrük muhafaza memuru, 1'i görevini terk etmiş polis memuru olmak üzere toplam 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.