Trendyol 1. Lig’in 26. haftasında oynanan Ankara Keçiörengücü - Erzurumspor FK maçının ardından kavga çıktı.

Trendyol 1. Lig’in 26. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında ağırladığı Erzurumspor’a 2-1 mağlup oldu.

Maçın ardından futbolcular laf dalaşına girdi. Tartışmanın şiddetlenmesiyle teknik ekipler de tartışmaya dahil oldu.

SAHADA BİR SÜRE ARBEDE YAŞANDI

Tartışmanın ardından kavga çıktı. Bir süre devam eden kavganın ardından taraflar sakinleşti ve oyuncular soyunma odasına gitti.

Haberle İlgili Daha Fazlası