Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a 5-2'lik skorla ağır bir şekilde mağlup olan Juventus'ta İngiliz savunmacı Lloyd Kelly, ırkçı saldırıya maruz kaldığını belirterek tepki gösterdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play turu ilk maçında Galatasaray'a 5 golle mağlup olan Juventus'ta 74. dakikada Noa Lang ve 86. dakikada Sacha Boey'in gollerinde hata yapan Lloyd Kelly, maçın ardından ırkçı saldırıyla gündeme geldi.

"HAYVANAT BAHÇESİNE GERİ DÖN"

Sosyal medyada ırkçı hakaretlere maruz kalan Lloyd Kelly, "Hayvanat bahçesine geri dön" şeklindeki mesajı Instagram hesabından paylaşarak tepki gösterdi.

Lloyd Kelly (Solda)

"BUNU KABUL ETMEYECEĞİM"

Irkçı paylaşıma sosyal medya hesabından tepki gösteren Kelly, "Eleştiriler hayatın ve sporun bir parçası, bunu her zaman kabul ettim. Herkesin kendi fikrine hakkı var. Ama bunu kabul etmeyeceğim. Sözlerin ve eylemlerin bir anlamı vardır ve sonuçları da olur." ifadelerine yer verdi.

