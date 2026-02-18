Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetlerinde gün genelinde dalgalı bir seyir izlendi. BIST 100 endeksi, teknoloji hisselerinin desteğiyle sınırlı yükseliş kaydederek günü artıda tamamlarken, sanayi ve hizmetler endekslerindeki gerileme dikkat çekti.

BIST 100 endeksi, güne 33,53 puan ve yüzde 0,24 artışla 14.260,82 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 14.154,24 puanı, en yüksek 14.532,67 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,23 değer kazanarak 14.259,90 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 89,53 puan ve yüzde 0,57 artışla 15.705,74 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 4,01, mali endeks yüzde 0,08 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,26 ve hizmetler endeksi yüzde 1,73 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 28'i prim yaptı, 69'u geriledi, 3 tanesi yatay seyretti. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Türkiye İş Bankası (C), Ereğli Demir Çelik ile Astor Enerji en çok işlem gören hisse senetleri oldu.



